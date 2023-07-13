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Резервуары FLAMAX стали частью проекта «Чистая вода» в Иркутской области

Общество


В рабочем поселке Чунский Иркутской области запустили новый водозабор. Он построен по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» и реализован с помощью комплексных решений хранения воды от компании FLAMAX.
Резервуары FLAMAX стали частью проекта «Чистая вода» в Иркутской области



Как сообщает сайт национальныепроекты.рф, мощность сооружения составляет 2,5 тыс. кубометров в сутки. Вода будет поступать в поселок из девяти скважин (одна из них резервная) глубиной 55 м. Два высокотехнологичных резервуара FLAMAX общим объемом более 4000м3 изготовлены из оцинкованной стали, внутри – полимерный слой, что обеспечивает отсутствие контакта воды с металлом. Современная автоматика позволяет обслуживать водозабор одному или двум работникам. Срок службы емкостей при грамотной эксплуатации – более 50 лет.

Таким образом, впервые за 40 лет чистую питьевую воду получили почти 8 тысяч жителей и объекты инфраструктуры, подключенные к системе центрального водоснабжения Иркутской области.

Следует отметить, что ранее, в 2018 году, подобное решение компания FLAMAX предложила Арску, установив два резервуара для хранения питьевой воды объемом 500м3. Благодаря проекту, реализованному по государственной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города на 2015 – 2025г.г., жители татарстанского города получили бесперебойное снабжение питьевой водой из артезианских скважин. В настоящее время в рамках проекта «Чистая вода» FLAMAX проводит работы по сборке и установке резервуаров на водозаборном узле в Плесецке, Архангельская область.

FLAMAX – российский производитель сборных стальных резервуаров для хранения воды различного назначения. В начале 2022 года компания локализовала производство в Республике Татарстан. Совместно с Казанским государственным архитектурно-строительным университетом была проведена работа по импортозамещению европейской технологии. К настоящему моменту FLAMAX реализовал уже более 20 проектов с использованием данной санкционно устойчивой технологии, полностью соответствующей высоким производственным стандартам Российской Федерации.