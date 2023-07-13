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Жизнь после боя: благотворительный фонд «Подарок Ангелу» запускает проект психологической помощи для ветеранов СВО

Общество
Жизнь после боя: благотворительный фонд «Подарок Ангелу» запускает проект психологической помощи для ветеранов СВО


В любые военные времена можно найти новости о том, как сложно бывшим военным вернуться к полноценной жизни. Всему виной – посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и другие психотравмы.

Благотворительный фонд «Подарок Ангелу» запускает комплексный проект «Жизнь после боя», чтобы помочь российским военнослужащим и мобилизованным, участвующим в специальной военной операции (СВО). Проект направлен на создание системы психологической помощи и социализации ветеранов СВО, а также на повышение компетенций их семей в сопровождении процесса психологической реабилитации.

Программа включает в себя три направления, в рамках которых будет оказываться помощь ветеранам и их семьям.

Первое – психологическая помощь ветеранам СВО. Опытные психологи и эксперты проекта предоставят индивидуальные консультации и проведут групповые психологические тренинги для более чем 250 человек. Основные аспекты работы психологов включают работу с ПТСР, тревожными состояниями, утратой, депрессией, свидетелями и пострадавшими в результате военных действий, а также экстренную психологическую помощь и работу с бессонницей.

Второе направление – социализация и социокультурная реабилитация. Изменение социального статуса после возвращения из зоны военных действий может значительно повлиять на моральное и социальное положение ветеранов СВО. Меняется образ жизни, распорядок дня, круг общения, и многие ветераны сталкиваются с проблемами десоциализации себя как личности, оказываются неготовым к преодолению воздействия негативных факторов на свою жизнь и будущую деятельность. В рамках проекта фонд «Подарок Ангелу» организует 12 социокультурных мероприятий при участии психологов и с последующим проведением психологических рефлексий.

Чтобы расширить компетенции в сопровождении психологической реабилитации, будет реализовано образовательное направление для членов семей ветеранов. Семьи смогут посетить лекции по таким темам, как диагностика и самодиагностика ПТСР, профилактика зависимостей, диагностика депрессивных и аффективных расстройств, установление здоровых межличностных отношений, содействие ресоциализации и социальной адаптации, профилактика суицидального риска. Также фонд проведет индивидуальные консультации и тренинги типа «группы поддержки» по запросу членов семей ветеранов СВО.

По различным исследованиям ПТСР неизбежен почти в 70% случаев среди военных и ветеранов. Полное возвращение человека с боевой психотравмой в систему правильной социализации в среднем занимает от года до трех лет. При этом ветеранам необходима постоянная поддержка психолога и участие в различных социализирующих мероприятиях. Проект «Жизнь после боя» поможет стабилизировать психологическое состояние участников военной операции, улучшит микроклимат внутри семей и ускорит возвращение к полноценной жизни. Программа проекта была разработана методистами службы психологической поддержки «Мы рядом» при поддержке Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева.

Принять участие в проекте можно, написав на почту: m.vodianova@podarokangelu.com или пройдя диагностическую анкету: https://forms.gle/zEv3UVrSqfpt1VTa6