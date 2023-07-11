Специалисты обсудили инициативы по развитию российского рынка партнерских программ и франчайзинга

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Ассоциация развития франчайзинга и партнерских программ (ФраППэ) выступила с идеей проведения соответствующего мероприятия, и 3 июля 2023 года Институт глобальных исследований факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации организовал круглый стол на тему «Проблемы и перспективы развития рынка франчайзинга и партнерских программ в новых геополитических реалиях: российский и мировой опыт».Главным на круглом столе стало выступление Марии Михайловой, председателя Ассоциации развития франчайзинга и партнерских программ. Отметив значимость для развития российской экономики франчайзинга и партнерских программ, она сообщила, что в сложившихся условиях крайне важно надлежащее IT-сопровождение этого сектора. Глава Ассоциации ФраППэ рассказала о возможных мерах по развитию партнерских программ, реализуемых с использованием информационных технологий. Франчайзинг и партнерские программы, по ее мнению, не просто связаны между собой – они имеют важное значение для развития отечественной экономики и повышают шансы на успех предпринимателей, являясь лояльным и эффективным инструментом для старта бизнеса.Мария Михайлова считает: важно избавиться от недоверия к бизнесу партнерских программ и франчайзингу, следует заполнить информационный вакуум, чтобы сектор развивался. Для этого необходимо дополнительное регулирование государства, все компании, работающие в сфере франчайзинга и партнерских программ, должны находиться полностью в правовом поле Российской Федерации.Также сообщается, что осенью 2023 года Ассоциация развития франчайзинга и партнерских программ станет резидентом первого частного технопарка Корпорация «ИнФинТех».Представители сферы информационных технологий, финансов, дополнительного образования и индустрии красоты, стоматологии и эстетической медицины поделились своей информацией и предложениями по развитию рынка партнерских программ и франчайзинга, об актуальных проблемах предпринимательства и экономической политики России рассказал доктор экономических наук, профессор Мамикон Айрапетян. Также механизм общественного контроля и саморегулирования в виде проекта Положения о добровольной верификации организаторов партнерских программ, реализуемых на территории РФ, представил руководитель экспертно-аналитической службы Ассоциации развития франчайзинга и партнерских программ (ФраППэ) Александр Квашнин.Одним из спикеров круглого стола выступил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по экономической политике Сергей Алтухов. Он заявил, что в парламенте готовы рассмотреть соответствующие предложения и инициативы в сфере партнерских программ и франчайзинга.Источник фото: Freepik