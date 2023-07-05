Фонд Юрия Лужкова продолжает совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны

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Профессионализм и решимость политика давали возможность годами реализовывать необходимые для экономики столицы реформы и инициативы. Директор Фонда Геннадий Теребков стал участником заседания Общероссийского собрания по реформе экономического образования. В его рамках был подведен итог многоэтапной общероссийской дискуссии о направлениях и содержании реформы с учетом стоящих перед экономикой страны задач и вызовов.Основными направлениями реформирования отечественного экономического образования, по мнению экспертов, должны стать: кратное увеличение финансирования образования, обновление содержания образовательных программ, регулярное повышение квалификации преподавателей, внедрение в образовательный процесс практико-ориентированного подхода, более активное использование инновационных технологий в образовании. Заключение экспертов планируется направить в органы государственного управления.В своих выводах участники заседания принимали во внимание результаты образовательного проекта «Всероссийский экономический диктант», назвав его одним из самых важных источников актуальных знаний об уровне экономической грамотности и активности молодежи. Проект реализован в 2022 году Вольным экономическим обществом России при поддержке Фонда Юрия Лужкова и других партнеров.Геннадий Теребков в ходе заседания напомнил участникам, что Юрий Михайлович Лужков всегда поддерживал инициативы, направленные на повышение экономической грамотности людей, а также посвящал много времени экономической аналитике. Сегодня распространением его трудов среди широкой публики по этой теме занимается Фонд Юрия Лужкова. Также бывший мэр Москвы активно содействовал возрождению деятельности ВЭО и Международного союза экономистов. Юрий Лужков ратовал за повышение качества экономического образования, поддержку государством отраслевой экономики и экономической науки, а также молодых специалистов как главнейшего ресурса.Проект «Всероссийский экономический диктант» мотивирует молодежь расширять свой экономический кругозор, разбираться в том, как устроена экономика России, заметил президент Вольного экономического общества России, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов, подчеркнув, что это – выводы аналитических отчетов экспертов по результатам диктанта.Источник фото: Freepik