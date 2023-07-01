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Эксперты сферы гуманитарных наук и журналистики примут участие в круглом столе проекта «РОССИЯ не заБУДЕТ»

Общество


30 июня в Санкт-Петербурге пройдет первый круглый стол в рамках проекта «РОССИЯ не заБУДЕТ». Более 10 экспертов сферы гуманитарных наук и журналистики обсудят формирование и транслирование исторических фактов в массовой повестке.


В институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ научное и журналистское сообщества встретятся для поднятия темы этики медиакоммуникаций в контексте обсуждения исторических фактов. В первой части мероприятия участие будут принимать глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, документалист, тележурналист, телеведущий Игорь Прокопенко, декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярослав Скворцов и заведующий кафедрой медийной политики и связей с общественностью факультета международной журналистики МГИМО МИД России Петр Меньшиков. После выступлений экспертов состоится открытая дискуссия на затронутые ими темы.

Вторая часть встречи будет посвящена отношению Китайской Народной Республики к ценностям, которые транслируются средствами массовой информации КНР, в частности к волнующему мировую общественность выступлению посла Китая во Франции, который подверг сомнению суверенитет стран бывшего СССР.

В обсуждении реакции китайских СМИ на выступление посла и исторических неточностей будут принимать участие преподаватель Института филологии и журналистики университета Лобачевского Ксения Кузнецова, доцент кафедры международной журналистики Санкт-Петербургского государственного университета кандидат политических наук Лай Линчжи и другие специалисты Китайской Народной Республики в области медиакоммуникаций. После всех выступлений экспертов ждет дискуссия и торжественный ужин в честь встречи.

Проект исторической памяти «РОССИЯ не заБУДЕТ» реализуется Всероссийской общественной организацией ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" при финансовом участии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Задача проекта – сохранение исторической памяти и распространение правдивых фактов в российской истории.

Пресс-служба проекта исторической памяти «РОССИЯ не заБУДЕТ»