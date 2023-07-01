Гендиректор компании «Интерлизинг» выступил на XII Съезде лизинговой отрасли России

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Свой доклад Сергей Савинов посвятил особой теме – лизинговым компаниям, являющимся эмитентами облигаций и при этом относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства.Вначале он осветил общую ситуацию в этой сфере, указав, что несмотря на события прошлого года и минимальное присутствие частных инвесторов на рынке, в 2023 году уже произошло существенное количество размещений.Далее спикер привел результаты исследования динамики поведения эмитентов на рынке облигаций лизинговых компаний. По его словам, 10% всего объема выпусков и больше половины эмитентов – это лизинговые компании, которые имеют потребность заимствовать даже по более высоким ставкам и половина из представленных 30% эмитентов – это сегмент МСП.Также он указал, что в этой связи Банк России рассмотрит возможности по поддержке эмитентов лизинговых компаний из сектора МСП.В завершение выступления Сергей Савинов отметил характерную для лизингового сектора высокую прозрачность отчетности компаний, в частности по МСФО.По окончании деловой части Съезда состоялась церемония награждения, в рамках которой ассоциация наградила дипломом компанию "Интерлизинг" за победу в конкурсе по размещению отраслевых новостей на сайте ОЛА.