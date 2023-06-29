Идет прием заявок на участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Амур»

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С 16 по 22 августа в Хабаровском крае состоится Всероссийский молодёжный образовательный форум «Амур» платформы Росмолодежь.События, который пройдёт по трём трекам: «Добро пожаловать домой», «Если быть, то быть первым» и «Развитие малых городов».«Форуму «Амур» в этом году исполняется 7 лет. Форум действительно подрос. Он проходит этап трансформации. Мы проведем профильный трек для участников «Движения Первых», внесем вклад в развитие малых городов. Это действительно актуальная тема, которая отражает позицию молодого горожанина всего Дальнего Востока. Но главное, мы затронем на форуме сложную тему – адаптация вернувшихся с территории проведения специальной военной операции, и постараемся научить и научиться оказывать такого рода помощь», – рассказала директор Всероссийского молодёжного образовательного форума «Амур» Амалия Шихалева.Трек «Добро пожаловать домой» объединит специалистов «помогающих» профессий от 18 до 35 лет. Вместе они разработают практические и методические рекомендации с использованием психологических практик по адаптации граждан, вернувшихся с территории проведения специальной военной операции, а также по работе с вынужденными переселенцами, семьями мобилизованных граждан. Принять участие в этом треке смогут психологи, психотерапевты, руководители клубов молодых семей, специалисты социальной сферы и общественных организаций, наставники различных направлений, члены семей военнослужащих и мобилизованных граждан.Участниками трека «Если быть, то быть первым» станут подростки от 14 до 17 лет, которые проявляют интерес к истории страны – активисты «Движения первых», старшеклассники и студенты СПО, представляющие детские и молодёжные общественные организации, лидеры и активисты студенческих советов, военно-патриотических объединений, организаторы молодёжных событий, активисты волонтёрских движений.Программа трека «Если быть, то быть первым» направлена на разработку информационно-просветительских проектов для молодёжи в сфере патриотического воспитания, знакомство с культурно-историческим наследием, достижениями соотечественников и достопримечательностями регионов страны, формирование новых идей и совместных проектов. В рамках этого трека состоится конкурс молодёжных проектов на мини-гранты Росмолодёжи – до 100 тысяч рублей.К участию в треке «Развитие малых городов» приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет: студенты, рабочая и служащая молодёжь, молодые управленцы, маркетологи, архитекторы, урбанисты, представители экономических профессий. Участники будут формировать набор решений и практик для развития моногородов и проведут общественную экспертизу мастер-планов городов Дальнего Востока, по итогам которой предложат инновационные решения и проекты.К участию в форуме «Амур» приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Приём заявок осуществляется до 2 июля 2023 года на платформе Росмолодёжь.События.В рамках проведения всех образовательных треков для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет состоится Всероссийский конкурс молодёжных проектов – максимальный размер грантов составит 1 миллион рублей, а для участников детского трека — 100 тысяч рублей.Организаторами форума являются: правительство Хабаровского края под патронажем Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.