24 июня 2023 СУББОТА
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14:04 | 24 июня
Лауреат молодежной Столыпинской премии, участник СВО Андрей Капитонов: Конфликт внутри государства на руку только нашему врагу
13:52 | 24 июня
Председатель Совета ветеранов выступил против междоусобных распрей и поддержал Президента
10:33 | 24 июня
Российская видеосвязь VINTEO обеспечила работу ПМЭФ-2023
18:00 | 23 июня
На Госуслугах стал доступен перевод в новую школу и запись в 10 класс
17:30 | 23 июня
В Алгае установили мемориальную доску Никите Зайцеву
17:00 | 23 июня
В Саратове открыли «Стену победителей»
16:30 | 23 июня
Нацпроект «Образование»: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские
16:15 | 23 июня
Вышитая карта Саратовской области отправится на Всероссийскую выставку
16:07 | 23 июня
Балаковские школьники представили свои проекты на Петербургском международном экономическом форуме
15:51 | 23 июня
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Председатель Совета ветеранов выступил против междоусобных распрей и поддержал Президента

Общество
Председатель Совета ветеранов выступил против междоусобных распрей и поддержал Президента

Председатель Саратовского областного совета ветеранов Евгений Усков поддержал обращение Президента к россиянам.
«Сегодня наша страна ведёт непримиримую борьбу с нацизмом. Сила России – в единстве ее народа! Объединившись, мы способны победить любого противника, что неоднократно происходило в нашей истории.
Сейчас мы все ведём борьбу за свободу и независимость России. Никто не в праве ставить свои личные амбиции выше интересов Родины. Все обиды, ссоры нужно убрать в сторону. Предательство и измена неприемлемы!
Сегодня Верховный главнокомандующий сделал важное заявление: «действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу».
Полностью поддерживаю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Никакие междоусобные распри недопустимы!», - заявил Усков.