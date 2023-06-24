Российская видеосвязь VINTEO обеспечила работу ПМЭФ-2023

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В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на ПМЭФ-2023 действовало 33 конференц-зала с подключением онлайн-спикеров. Одновременно в каждом из них проходило по две видеоконференции. На платформе ВКС VINTEO за весь период проведения форума с 14 по 17 июня состоялось с подключением свыше 100 участников более 60 сессий деловой программы.Впервые в центральной аппаратной ПМЭФ-2023 использовалась система мониторинга видеоконференций из всех залов – это дало возможность сразу на одном экране отслеживать состояние свыше шести десятков онлайн-мероприятий. Организатором Форума система мониторинга разработана на основе API программного сервера ВКС VINTEO.Специально разработанный веб-интерфейс посредством технологии WebRTC (через браузер) позволил реализовывать подключения к сеансам ВКС на ПМЭФ-2023. Также было выполнено несколько индивидуальных подключений с классических видеотерминалов по протоколам H.323 и SIP. Возможность объединения в одной конференции разных типов абонентов – одно из преимуществ VINTEO.