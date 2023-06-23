Объявлено начало регистрации на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» на платформе Росмолодёжь.События
Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.События является крупнейшей образовательной площадкой России, ежегодно собирающей вместе молодых профессионалов со всей страны.
«Территория смыслов» как центральная точка формирования образа будущего России глазами молодёжи состоится при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году форум пройдет с 26 июля по 2 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.
Форум предусматривает проведение нескольких смен разной тематической направленности. Каждый участник может выбрать именно ту сферу, в рамках которой он хочет совершенствовать свои навыки. В этом году «Территория смыслов» включает восемь смен: «Мыслить» (26.07–31.07), «Убеждать» (31.07–05.08), «Помогать» (05.08–10.08), «Творить» (10.08–15.08), «Служить» (15.08–20.08), «Учить» (20.08–25.08), «Открывать» (25.08–30.08), «Действовать» (30.08–02.09). В сменах «Убеждать», «Помогать» и «Учить» могут принять участие подростки от 14 до 17 лет.
«Участники форума «Территория смыслов» всегда ставят себе амбициозные цели и успешно достигают их. В этом году им предстоит серьёзная работа по формированию предложений в программу развития нашей страны на ближайшие три десятилетия. Например, молодые философы, социологи, историки на смене «Мыслить» будут изучать новые вызовы для России и мира, рассмотрят понятие «патриотизм» в новой социальной реальности. Литераторы и лингвисты на смене «Убеждать» будут создавать язык нового времени. Смена «Помогать» соберёт представителей НКО и социальной сферы, которые изучат вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, аспекты формирования нового общества и значимость социальной ответственности человека», – рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.
Программа каждой смены обширная: участникам предстоит разобраться в серьезных вопросах, сформулировать и найти ответы на вызовы, которые имеют глобальное значение в современных реалиях и стоят перед страной.
«22 мая президентская платформа «Россия – страна возможностей» отметила 5 лет с момента подписания Президентом РФ указа о её создании. История нашей платформы неразрывно связана с нашим главным образовательным центром – Мастерской управления «Сенеж» и форумом «Территория смыслов». Символично, что в этом году форум пройдёт в «Сенеже» тоже в пятый, юбилейный раз. Каждый год концепция форума обновляется, чтобы соответствовать потребностям и запросам участников, оставаться актуальной. В этот раз форум выходит на новый уровень – участники в прямом смысле будут влиять на будущее молодёжной повестки России», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Гостями форума регулярно становятся самые высокопоставленные спикеры: у форумчан в разные годы была возможность задать свои вопросы и президенту Владимиру Путину, и главе российского МИДа Сергею Лаврову, и другим российским министрам, руководителям парламентских фракций.
«Работа с молодёжью – наше приоритетное направление, 2 из 3 участников наших программ – молодые люди, создающие позитивные изменения в стране. В этом году «Сенеж» принимает форум «Территория смыслов» в пятый раз. И мы уверены, что в этот раз «Сенеж» так же станет местом силы, как и для тех, кто уже был здесь на образовательных программах и форумах. В этом году мы приготовили новый формат программы и сделали всё, чтобы молодые ребята прикоснулись к тем знаниям, которые мы каждый день передаём топовым руководителям, лидерам отраслей и государственным деятелям, смогли развить свой потенциал, стать хорошими управленцами и открыть для России новые возможности», – поделился ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Регистрация участников — до 25 июня на платформе Росмолодёжь.События.