Объявлено начало регистрации на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» на платформе Росмолодёжь.События

просмотров: 67

«Территория смыслов» как центральная точка формирования образа будущего России глазами молодёжи состоится при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году форум пройдет с 26 июля по 2 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.Форум предусматривает проведение нескольких смен разной тематической направленности. Каждый участник может выбрать именно ту сферу, в рамках которой он хочет совершенствовать свои навыки. В этом году «Территория смыслов» включает восемь смен: «Мыслить» (26.07–31.07), «Убеждать» (31.07–05.08), «Помогать» (05.08–10.08), «Творить» (10.08–15.08), «Служить» (15.08–20.08), «Учить» (20.08–25.08), «Открывать» (25.08–30.08), «Действовать» (30.08–02.09). В сменах «Убеждать», «Помогать» и «Учить» могут принять участие подростки от 14 до 17 лет.«Участники форума «Территория смыслов» всегда ставят себе амбициозные цели и успешно достигают их. В этом году им предстоит серьёзная работа по формированию предложений в программу развития нашей страны на ближайшие три десятилетия. Например, молодые философы, социологи, историки на смене «Мыслить» будут изучать новые вызовы для России и мира, рассмотрят понятие «патриотизм» в новой социальной реальности. Литераторы и лингвисты на смене «Убеждать» будут создавать язык нового времени. Смена «Помогать» соберёт представителей НКО и социальной сферы, которые изучат вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, аспекты формирования нового общества и значимость социальной ответственности человека», – рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.Программа каждой смены обширная: участникам предстоит разобраться в серьезных вопросах, сформулировать и найти ответы на вызовы, которые имеют глобальное значение в современных реалиях и стоят перед страной.«22 мая президентская платформа «Россия – страна возможностей» отметила 5 лет с момента подписания Президентом РФ указа о её создании. История нашей платформы неразрывно связана с нашим главным образовательным центром – Мастерской управления «Сенеж» и форумом «Территория смыслов». Символично, что в этом году форум пройдёт в «Сенеже» тоже в пятый, юбилейный раз. Каждый год концепция форума обновляется, чтобы соответствовать потребностям и запросам участников, оставаться актуальной. В этот раз форум выходит на новый уровень – участники в прямом смысле будут влиять на будущее молодёжной повестки России», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.Гостями форума регулярно становятся самые высокопоставленные спикеры: у форумчан в разные годы была возможность задать свои вопросы и президенту Владимиру Путину, и главе российского МИДа Сергею Лаврову, и другим российским министрам, руководителям парламентских фракций.«Работа с молодёжью – наше приоритетное направление, 2 из 3 участников наших программ – молодые люди, создающие позитивные изменения в стране. В этом году «Сенеж» принимает форум «Территория смыслов» в пятый раз. И мы уверены, что в этот раз «Сенеж» так же станет местом силы, как и для тех, кто уже был здесь на образовательных программах и форумах. В этом году мы приготовили новый формат программы и сделали всё, чтобы молодые ребята прикоснулись к тем знаниям, которые мы каждый день передаём топовым руководителям, лидерам отраслей и государственным деятелям, смогли развить свой потенциал, стать хорошими управленцами и открыть для России новые возможности», – поделился ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Регистрация участников — до 25 июня на платформе Росмолодёжь.События.