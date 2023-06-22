Детские дома Оренбурга и области посетили сотрудники Торгового дома «Руст-95»

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Комментируя событие, гендиректор Торгового дома «Руст-95» подчеркнул: очень важно быть рядом с детьми, оставшимся без попечения родителей, слушать их, разделять интересы, показывать пример – непосредственное общение со взрослыми больше всего нужно таким детям. Константин Самсонов считает, что дети – общее будущее региона и страны. Он выразил уверенность, что каждый может внести вклад в это будущее – и здесь не так важна материальная помощь, как живое общение, участие, наставничество.Исследования показали, что повышению уровня вовлеченности персонала, улучшению климата в организации, укреплению корпоративной культуры способствует участие руководителей в благотворительных проектах. В свою очередь, все это напрямую влияет на успешность и развитие бизнеса. Волонтерство может стать и для руководителей, и для сотрудников способом самосовершенствования и самореализации. Благотворительность – это новый этап развития личности и бизнеса.