Участником масштабного проекта в Свердловской области стала компания АГРИСОВГАЗ»

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В г. Верхняя Тура в Свердловской области реализуется один из самых масштабных проектов, входящих в тройку крупнейших в Уральском федеральном округе и в десятку крупнейших в России. Участником строительства высокотехнологичного деревообрабатывающего завода лесной компании «СИНЕРГИЯ» по производству большеформатной фанеры, пиломатериалов и ТЭЦ на древесном сырье стал и крупнейший в России производственный комплекс «АГРИСОВГАЗ».В 2018 году компания «СИНЕРГИЯ» инициировала создание в Верхней Туре ТОСЭР, цель которой – реализация инвестиционных проектов по строительству деревообрабатывающих производств. Проект был внесен в перечень приоритетных инвестиционных инициатив региона освоения лесов «Строительство фанерного производства и ТЭЦ на древесном сырье». Компания «АГРИСОВГАЗ» вошла в проект на этапе строительства производственных мощностей. Зоны ее ответственности – поставка металлоконструкций и строительно-монтажные работы.Выполнение задач по разработке проектной документации, производству и поставке металлоконструкций и систем инженерно-технологического оборудования компания «АГРИСОВГАЗ» также взяла на себя и при строительстве на территории деревообрабатывающего завода теплицы площадью 1,17 га для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой.