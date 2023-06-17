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Впервые в Саратове прошло Первенство Саратовской области по пляжному футболу среди девочек

Общество
На песчаном пляже в саратовском парке отдыха «Ударник» собрались юные спортсменки из саратовской команды «Волна», «Девятка» из Энгельса, команды Озинского и Балтайского районов.
Впервые в Саратове прошло Первенство Саратовской области по пляжному футболу среди девочек


Лес, озеро, песок, чистый воздух, лёгкая музыка, футбольный азарт и шумные болельщики - вот составляющие этого замечательного праздника. Украсили мероприятие выступления юных ушуистов "Школы ушу Бацзи Цюань" и артистов ансамбля «Серпантин».

Впервые в Саратове прошло Первенство Саратовской области по пляжному футболу среди девочек

Все команды показали отличную игру. Победу увезли с собой юные спортсменки из Саратова.

«Это наш первый опыт по организации турнира по пляжному футболу среди девочек на областном уровне. И пусть наш турнир пока был маленьким, но все начинается с первого шага. Благодаря этому состязанию мы привлекли внимание к проблеме детского пляжного футбола, особенно среди девочек. Девчонок, играющих в футбол, не так уж и много, хотелось бы больше. Тренироваться на качественном песке в городе и области возможности почти нет. Но мы очень надеемся, что турнир даст толчок к развитию детского пляжного футбола среди девочек,» - сказал тренер саратовской команды «Волна» Андрей Григорьев.

Впервые в Саратове прошло Первенство Саратовской области по пляжному футболу среди девочек