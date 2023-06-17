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Смотр достижений отечественного АПК организует Минсельхоз РФ

Общество


Лаишевский район Республики Татарстан в июле станет площадкой выставки «Всероссийский день поля – 2023». Организатором крупнейшего смотра достижений отечественного АПК выступает Минсельхоз России. В мероприятии примут участие представители аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур, федеральных и региональных органов власти.

Смотр достижений отечественного АПК организует Минсельхоз РФ

Передовые разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений, современная сельхозтехника и оборудование – все это можно будет увидеть на выставке. Оценить достижения агропромышленного комплекса РФ позволят участки-полигоны для техники, демонстрационные делянки, опытные поля. Для проведения «Всероссийского дня поля» будет отведено более 40 га, из них 280 образцов зерновых и кормовых культур разместятся на 4,8 тыс. кв. м.

Пленарное заседание под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева станет центральным событием деловой программы выставки. На мероприятии пройдет обсуждение экспертами и участниками рынка приоритетов развития растениеводства в стране.

Одновременно с «Всероссийским днем поля» пройдет X Открытый чемпионат России по пахоте. Механизаторы из 40 регионов России и других стран будут соревноваться в мастерстве в рамках трактор-шоу и экстремальных гонках на тракторах.

Посетителей выставки ожидает и большая развлекательная программа с мастер-классами, конкурсами и выступлениями популярных артистов.