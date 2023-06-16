Объявлено о начале трехстороннего сотрудничества Минпромторга РФ, METEOR Lift и НПП ИТЭЛМА

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».Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области совместной разработки и интеграции инновационных компонентов системы управления лифта подписали в ходе ПМЭФ-2023 Министерство промышленности и торговли РФ, METEOR Lift и НПП «ИТЭЛМА». Партнеры намерены работать над созданием частотного преобразователя, критически важного для лифтовой отрасли. Основная цель соглашения – формирование и реализация государственной промышленной политики и политики в сфере торговой деятельности, развития конструкторского и производственного потенциала предприятий.Разработанные в рамках нового соглашения решения дадут возможность не только существенно повысить уровень локализации METEOR Lift, но и благоприятно скажутся на технологической устойчивости лифтовой отрасли России в целом.Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов отметил, что главная задача участников соглашения – предоставить качественный продукт российского производства отечественной лифтовой отрасли, повысить технологическую устойчивость России, отказавшись от импорта частотных проводов.Генеральный директор METEOR Lift Игорь Майоров сообщил о намерении создать востребованное на рынке технологическое решение – не менее двух ноу-хау, которые до конца 2025 года помогут освоению производства частотных преобразователей.Заместитель генерального директора – директор по развитию НПП «Итэлма» С.Б. Шаров подчеркнул: взаимодействие сильных технологических компаний при поддержке Минпромторга создаст на уровне лучших мировых стандартов основу для создания современных российских лифтовых систем.