Приз Фонда Юрия Лужкова на фестивале экстремального спорта The BOWL получили два спортсмена

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Ежегодное событие, посвященное активному образу жизни, прошло 11 июня 2023 года на территории столичного парка имени Юрия Лужкова, став наиболее ярким мероприятием года в сфере спорта. Фонд Юрия Лужкова учредил номинацию «За самое зрелищное исполнение», которую организаторы включили в программу фестиваля впервые за семь лет его проведения.По оценкам профессионального жюри, в состав которого вошли титулованные спортсмены и заслуженные тренеры в скейтбординге, фристайле, BMX, приз Фонда Юрия Лужкова был присужден Константину Андрееву из Санкт-Петербурга в дисциплине BMX и Егору Кальдикову из Москвы в дисциплине скейтбординг. Каждый из них продемонстрировал выдающийся по сложности уровень катания, отличную скорость и технику исполнения спортивных элементов.Всего в соревнованиях на фестивале The BOWL приняли участие 128 скейтеров и райдеров из разных городов страны – опытные спортсмены и совсем юные юноши и девушки. Поддержать их пришли в парк Юрия Лужкова несколько тысяч зрителей, с восторгом наблюдая за сложнейшими трюками и мастерской техникой катания.Приветствуя участников, победителей и гостей фестиваля The BOWL, Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, поздравила всех с ярким праздником в парке имени Юрия Лужкова. Она рассказала о важности для Юрия Михайловича, увлекающегося спортсмена, активного образа жизни и спорта, о его стремлении вовлекать в различные спортивные мероприятия своих друзей и коллег. Елена Батурина напомнила о внимании Ю.М. Лужкова к молодежи, его вкладе в развитие спорта в столице, в создание условий для тренировок и соревнований юных спортсменов, достижения ими все новых высот.