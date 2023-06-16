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Приз Фонда Юрия Лужкова на фестивале экстремального спорта The BOWL получили два спортсмена

Общество


Два спортсмена получили специальный приз Фонда Юрия Лужкова на фестивале экстремального спорта в Москве The BOWL.
Приз Фонда Юрия Лужкова на фестивале экстремального спорта The BOWL получили два спортсмена

Ежегодное событие, посвященное активному образу жизни, прошло 11 июня 2023 года на территории столичного парка имени Юрия Лужкова, став наиболее ярким мероприятием года в сфере спорта. Фонд Юрия Лужкова учредил номинацию «За самое зрелищное исполнение», которую организаторы включили в программу фестиваля впервые за семь лет его проведения.

По оценкам профессионального жюри, в состав которого вошли титулованные спортсмены и заслуженные тренеры в скейтбординге, фристайле, BMX, приз Фонда Юрия Лужкова был присужден Константину Андрееву из Санкт-Петербурга в дисциплине BMX и Егору Кальдикову из Москвы в дисциплине скейтбординг. Каждый из них продемонстрировал выдающийся по сложности уровень катания, отличную скорость и технику исполнения спортивных элементов.

Всего в соревнованиях на фестивале The BOWL приняли участие 128 скейтеров и райдеров из разных городов страны – опытные спортсмены и совсем юные юноши и девушки. Поддержать их пришли в парк Юрия Лужкова несколько тысяч зрителей, с восторгом наблюдая за сложнейшими трюками и мастерской техникой катания.

Приветствуя участников, победителей и гостей фестиваля The BOWL, Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, поздравила всех с ярким праздником в парке имени Юрия Лужкова. Она рассказала о важности для Юрия Михайловича, увлекающегося спортсмена, активного образа жизни и спорта, о его стремлении вовлекать в различные спортивные мероприятия своих друзей и коллег. Елена Батурина напомнила о внимании Ю.М. Лужкова к молодежи, его вкладе в развитие спорта в столице, в создание условий для тренировок и соревнований юных спортсменов, достижения ими все новых высот.