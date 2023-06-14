Организаторы CFA Russia Challenge 2023 назвали команду-победителя конкурса

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Мария Харлашкина, CFA, Президент Ассоциации CFA: "В этом году Ассоциации удалось провести многоуровневый анализ работ с участием около двадцати опытных аналитиков, как это принято во всем мире. Студентам пришлось пройти четыре этапа: сдачу предварительных работ, оценку письменных отчётов, запись видео презентаций и живую защиту работ в прямом эфире. Это обеспечило качественный и беспристрастный результат."В конце мая студенты представили итоги своих исследований в виде 10-минутных презентаций и ответили на серию острых вопросов. Жюри отметило высокий уровень инвестиционного анализа и навыков презентации у сегодняшних российских студентов.Список финалистов:МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, ВШЭ Санкт-Петербург, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Уфимский университет науки и технологий.Победителем этого года стала команда Высшей школы экономики Санкт-Петербург под руководством Екатерины Щетининой (капитан команды) и Ивана Скавыша, CFA (ментор).Николай Минашин, директор по взаимодействию с инвесторами ГК Самолёт: “Сегодня Самолёт демонстрирует одни из самых высоких темпов роста среди российских публичных компаний, каждый год мы фактически удваиваем масштаб бизнеса. Мы рады, что нашу компанию в качестве объекта для анализа выбрали организаторы конкурса, это улучшит понимание нашего инвестиционного кейса."Владимир Туткевич, директор Ассоциации CFA: "Особую пользу от конкурса получает оцениваемая компания – на рынке труда появляются десятки талантливых выпускников, глубоко понимающих деятельность компании и отрасли. Кто знает, может быть, авторы отчётов пройдут стажировку в Группе Компаний Самолёт и войдут в её управленческий состав."Выражаем признательность и поздравления победившей команде, четырём финалистам, а также всем студентам, преподавателям и волонтерам, которые обеспечили проведение CFA Russia Challenge. Церемония награждения победителей и финалистов пройдёт 30 июня 2023 года в гостинице Novotel Moscow Kievskaya, когда Ассоциация CFA Россия будет отмечать завершение делового сезона.