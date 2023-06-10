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В День России 2240 ступеней Лахта Центра преодолеют 89 спортсменов

Общество
В День России 2240 ступеней Лахта Центра преодолеют 89 спортсменов

В День России в Санкт-Петербурге состоится первый в истории массовый вертикальный забег по ступеням «Лахта Центра». Пробежать дистанцию в 80 этажей и 2240 ступеней в самом высоком здании в России и Европе попытаются 89 спортсменов в возрасте от 18 до 72 лет – они представят разные регионы РФ. Легкоатлеты постараются установить мировой рекорд – он будет внесен в книгу рекордов России.

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь назвал забег в День России символичным действием. По его словам, спортсмены покажут, что нельзя прийти мгновенно к победе. Бег – это дорога, определенный путь, двигаясь по которому, необходимо постоянно совершенствоваться, чтобы достичь цели.

Спортсмены будут стартовать с интервалом в 30 секунд по очереди, профессиональные судьи будут оценивать финальные результаты. Для гостей и участников праздника в День России вертикальный забег по лестнице «Лахта Центра» станет показательным моментом, демонстрируя, что можно достичь любых побед, проявив упорство и стремление. Еще одна цель забега – популяризация здорового образа жизни и стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.

Также 12 июня у «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге пройдет большой праздник в честь Дня России, в рамках которого состоятся выступления известных блогеров и артистов, различные спортивные и развлекательные мероприятия, кастинг-шоу молодых ученых для участия во втором сезоне шоу «Вызов», фестиваль еды «Гастрономическая карта России», креативное пространство, организованное продюсерским центром «Insight People» и многое другое.