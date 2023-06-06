Фонд Юрия Лужкова учредил номинацию для участников фестиваля The BOWL в Москве

просмотров: 47

Летний московский фестиваль The BOWL посвящен уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни. Одно из самых зрелищных спортивных событий года пройдет 11 июня 2023 года в парке Юрия Лужкова. Фестиваль проводится здесь уже седьмой год подряд, потому что на территории парка расположен самый большой и современный бетонный боул Москвы.С английского языка bowl переводится как «чаша». Боул – это предназначенный для катания и выполнения трюков специально спроектированный бетонный бассейн асимметричной формы. Катание в боуле – один из наиболее зрелищных форматов скейтбординга и BMX, но вместе с тем технически сложный. На фестивале посетители смогут также послушать выступления популярных музыкантов и побывать на тематическом стрит-маркете.Юрий Михайлович Лужков всегда ратовал за развитие и популяризацию спорта среди молодежи. Работая мэром столицы, он поддерживал реставрацию спортивных объектов, строительство спортивных площадок и школ. Яркой реализованной Ю.М. Лужковым инициативой в 1998 году стало проведение в Москве Всемирных детско-юношеских игр. Затем их уже как юношеские Олимпийские игры начал проводить Международный Олимпийский комитет.Парк Юрия Лужкова получил его имя 21 сентября 2021 года в день 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Общественно значимые инициативы, проводимые в Москве и других городах России Фондом Юрия Лужкова, призваны увековечить память Ю.М. Лужкова и сохранить его общественное, политическое, литературное и научное наследие.Источник фото: Freepik