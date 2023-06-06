6 июня 2023 ВТОРНИК
Новости
21:33 | 06 июня
Фонд Юрия Лужкова учредил номинацию для участников фестиваля The BOWL в Москве
21:31 | 06 июня
Движение Ч.Е.С.Н.О.К намерено бороться с недобросовестными инфобизнесменами в российском онлайн-образовании
18:20 | 06 июня
В Саратове приостановят строительство высоток без школ и детсадов
18:13 | 06 июня
Об успехах саратовских аграриев рассказали на всю страну
18:00 | 06 июня
По просьбам жителей увеличивается количество рейсов с заездом в с. Сторожевка
17:00 | 06 июня
В Саратове начал работу мультимедийный Центр теплоэнергетики ПАО "Т Плюс"
16:02 | 06 июня
Саратовские студенты включились в марафон зеленых дел уборкой на родниках
15:02 | 06 июня
В области проходит оперативно - профилактическое мероприятие "Защита"
14:00 | 06 июня
На Госуслугах начался приём заявлений в колледжи
12:30 | 06 июня
Более 3000 участников основного периода ЕГЭ-2023 сдают экзамены по истории и физике
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Фонд Юрия Лужкова учредил номинацию для участников фестиваля The BOWL в Москве

Общество


Отдельную номинацию «За самое зрелищное исполнение» для участников фестиваля The BOWL в Москве учредил Фонд Юрия Лужкова. Денежный приз получит спортсмен, который продемонстрирует самый эффектный элемент в любой из дисциплин скейтбординга и BMX.
Фонд Юрия Лужкова учредил номинацию для участников фестиваля The BOWL в Москве

Летний московский фестиваль The BOWL посвящен уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни. Одно из самых зрелищных спортивных событий года пройдет 11 июня 2023 года в парке Юрия Лужкова. Фестиваль проводится здесь уже седьмой год подряд, потому что на территории парка расположен самый большой и современный бетонный боул Москвы.

С английского языка bowl переводится как «чаша». Боул – это предназначенный для катания и выполнения трюков специально спроектированный бетонный бассейн асимметричной формы. Катание в боуле – один из наиболее зрелищных форматов скейтбординга и BMX, но вместе с тем технически сложный. На фестивале посетители смогут также послушать выступления популярных музыкантов и побывать на тематическом стрит-маркете.

Юрий Михайлович Лужков всегда ратовал за развитие и популяризацию спорта среди молодежи. Работая мэром столицы, он поддерживал реставрацию спортивных объектов, строительство спортивных площадок и школ. Яркой реализованной Ю.М. Лужковым инициативой в 1998 году стало проведение в Москве Всемирных детско-юношеских игр. Затем их уже как юношеские Олимпийские игры начал проводить Международный Олимпийский комитет.

Парк Юрия Лужкова получил его имя 21 сентября 2021 года в день 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Общественно значимые инициативы, проводимые в Москве и других городах России Фондом Юрия Лужкова, призваны увековечить память Ю.М. Лужкова и сохранить его общественное, политическое, литературное и научное наследие.

Источник фото: Freepik