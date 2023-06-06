Движение Ч.Е.С.Н.О.К намерено бороться с недобросовестными инфобизнесменами в российском онлайн-образовании

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В работе круглого стола приняли участие заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономике Артем Кирьянов, лидер Общественного движения Ч.Е.С.Н.О.К. Сергей Гришин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников, общественные деятели и эксперты.На круглом столе было обсуждено негативное влияние отдельных представителей российского инфобизнеса на восприятие новых форм образования и необходимость формирования саморегулируемого профессионального сообщества российских онлайн-менторов.По результатам круглого стола была поддержана инициатива Движения Ч.Е.С.Н.О.К. по созданию «черных» и «белых» списков инфобизнесменов с участием широкого профессионального и экспертного сообщества и отработке критериев, предъявляемых к оценке и ранжированию инфобизнесменов, а также созданию постоянно обновляемой и общедоступной онлайн-базы по инфобизнесменам России.В числе целей и задач движения Ч.Е.С.Н.О.К – повышение качества онлайн-образования, повышение прозрачности российского инфобизнеса и ответственности его участников, внедрение новых востребованных форматов и дисциплин в онлайн-образовании, а также продвижение законотворческих инициатив и разработка необходимых стандартов совместными усилиями профессионального сообщества и профильных государственных и коммерческих структур.Среди ближайших задач движения Ч.Е.С.Н.О.К – создание публичных списков, «белого» и «черного», которые будут размещены на сайте Движения движениечеснок.рф в самое ближайшее время. В «черном» списке будут находиться инфобизнесмены, использующие неэтичные практики и по факту вводящие потребителей в заблуждение, и данный список будет отражать их публичную репутацию. Данный список будет постоянно дополняться, корректироваться и расширяться при помощи профессионального сообщества и самих покупателей инфопродуктов. Презентация первого пилотного списка из ста фамилий произойдет на пресс-конференции Движения Ч.Е.С.Н.О.К, которая состоится в ближайшее время.Участник круглого стола, основатель и лидер общественного движения Ч.Е.С.Н.О.К Сергей Гришин:«Мы планируем не только бороться с инфожуликами, но и всемерно поддерживать ответственных участников рынка, которые делятся своими знаниями и умениями за адекватное вознаграждение, и где люди могут получить реальный практический результат. Наша задача совместными общественными усилиями изгнать вампиров и вредителей с российского рынка онлайн-образования, и Ч.Е.С.Н.О.К для этого – самое подходящее и проверенное средство!»Интернет-сайт общественного движения Ч.Е.С.Н.О.К. – движениечеснок.рф