В показах благопристойной моды Modest Fashion Day в Казани приняли участие 15 дизайнеров из разных стран

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В числе российских дизайнеров были сестры Хадижат и Аминат Магомедрасуловы с новой коллекцией «Изначальный образ», вдохновленной поэзией японского монаха и мыслителя XIII века Догэна. Визитная карточка дагестанского modest fashion-бренда HADÁMI (Махачкала) – тренчи нестандартного кроя. Также на подиуме были представлены юбки, платья и костюмная группа.На Modest Fashion Day футуристичные модели – объемные оверсайз дутые стеганые куртки в сочетании с балаклавами, романтичными рюшами и юбками из струящейся ткани – продемонстрировали два российских бренда из Мурманска и Улан-Удэ: Gapanovich и Abzaeva.На подиуме была представлена коллекция платьев-рубашек, юбок и халатов пастельных оттенков из льна и хлопка татарского бренда одежды Su.Su (Казань). Дизайнер использовала только дышащие и гипоаллергенные ткани – крапиву, лен, тенсель и хлопок. Изделия выполнены в виде свободных силуэтов простого кроя с необычными деталями.Абайи, хиджабы, штаны-султанки – традиционные башкирские модели – а также ряд моделей рубашек, брюк, кимоно, спортивной одежды, юбок, платьев, купальников-буркини, аксессуаров и головных уборов, показал в своей коллекции бренд SAHARA из Уфы. Дизайнер экспериментирует со стилем casual и денимом на стыке с традиционной модой.Мотивы родовых башен, характерных для вайнахской архитектуры и распространенных на Северном Кавказе, выбрала для презентации своей коллекции дизайнер Уммайя Ахмадова (модный дом UMMAYA, Грозный).Платья, юбки, пиджаки и костюмы в теплой цветовой гамме – от розового и терракотового до коричневого и голубого – вошли в новую коллекцию бренда Aida KaumeNOVA из Казахстана. В числе тканей, использованных при ее создании – гофре, цветочные принты, кружево и другие спокойные и лаконичные ткани.Индонезийский бренд Keewa представил обувь для показа коллекции дизайнера-соотечественника SANET. Многослойность – главное, что отличает одежду бренда SANET, выполненную из натуральных материалов – вискозы, льна, хлопка, а также тканей, окрашенных в японской технике сибори.Сенегальские дизайнеры Couleur Afrique, Touty, Kamal Raw, Edg.mery, Sidy Counda, Al Gueye представили в Казани наряды при содействии Российского культурного центра «Калинка» в рамках показа Senegal Fashion Show. Основа коллекций – одежда из натуральных тканей базен, манджак, а также хлопковых тканей waxprint.