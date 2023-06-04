FLAMAX И АРТ-ВЕРАНДА.ДЕТИ провели детский праздник в Фуд-молле «ДЕПО Три вокзала»

просмотров: 131

О традиции отмечать День защиты детей и экологичном выборе тем для конкурса художественных талантов, победителей которого награждают 1 июня, рассказал генеральный директор компании FLAMAX Фиргат Зиганшин.Идея провести мероприятие в День защиты детей родилась в 2017 году. Моя землячка – тетюшанка Юлия Шашкина организовала в Москве студию детского рисунка, и вначале конкурсы проводились только для ее учеников. Наша компания поддержала эту добрую инициативу, предоставив для мероприятия подарки и добавив экологический контекст.Каждый год темой конкурса детского рисунка становится вода – в одном из своих проявлений. В этом году мы выбрали слоган: “Танец воды – танец жизни”. Считаем, что это привлекает внимание подрастающего поколения к проблематике сохранения этого бесценного ресурса. Кстати, миссией нашей компании также является сохранение воды, – мы производим водные резервуары для промышленных целей и пожарной безопасности, и мы очень рады такому большому интересу к водно-экологической тематике со стороны школьников.Каждый раз мы стараемся придумывать новые форматы проведения праздника в Международный день защиты детей, идти в ногу со временем. Начиная с 2022 года, все работы-финалисты конкурса "оживляются" с помощью технологии AR-дополненная реальность. В этом году мы положили их на музыку тетюшского композитора Даниила Старшинина. Уверен, что все это добавляет зрелищности конкурсным работам, привлекает внимание окружающих. На наш праздник обычно приходят не только родители школьников, участвующих в конкурсе, но и их друзья, одноклассники. Мы всем очень рады! Стараемся, чтобы ребята весело провели время! В этом году впервые украшением нашего праздника стал мастер-класс по лепке из глины известного татарстанского скульптора Аделя Халиуллина. Благодарим его за то, что нашел время и возможность к нам приехать!Отдельные слова благодарности для партнеров конкурса детского рисунка. Даже в это непростое время они нашли возможности поддержать наш проект – Шоколадная фабрика «КОНФАЭЛЬ» и производитель красок и товаров для творчества «ГАММА», Фудмолл «ДЕПО Три Вокзала» и, конечно же, объединённая Дирекция "МОСГОРПАРК". Все лето работы наших финалистов будут украшать общественные пространства Москвы! В июне – Парк Красная Пресня, в июле – парк "У Джамгаровского пруда", в августе – ландшафтный парк "Митино".От лица Оргкомитета конкурса я благодарю участников конкурса и их родителей за интерес и желаю дальнейших творческих успехов, творческого развития. Развиваться будет и наш конкурс. На следующий год планируем освоить новые формы организации конкурса и выйти на качественно новый уровень. Есть идея провести мероприятие не только в Москве, но и в Республике Татарстан, откуда я родом.Компания FLAMAX, г. Москва. Организатор конкурса детского рисунка.Инженерная компания, производитель сборных стальных резервуаров для хранения промышленных объемов воды и насосных станций.Арт-Веранда.Дети – соорганизатор конкурса детского рисунка. Студия живописи и творчества помогает детям развивать внутренний потенциал и смотреть за рамки классической живописи. Ребята осваивают творческие направления, которые в будущем помогут им сформировать Soft skills, быть гибче в этом мире и использовать свои творческие способности в разных направлениях.Шоколадная фабрика КОНФАЭЛЬ, г. Москва. Партнёр конкурса детского рисунка. Производитель конфет ручной работы, шоколадных скульптур и картин, лакомств для здоровья без сахара и сладкие подарки по любому поводу.Фудмолл «Депо. Москва». Партнёр конкурса детского рисунка.Одна из самых популярных гастрономических и lifestyle площадок Москвы, расположенная на территории бывшего трамвайно-троллейбусного парка. Пространство объединяет 75 гастрономических ресторанных концепций, 60 лавок со свежими фермерскими продуктами и рассчитан на 2 000 посадочных мест.«ГАММА», г. Москва. Партнёр конкурса детского рисунка. Компания производит краски с 1899 года и прошла долгий и уверенный путь от красильной фабрики до инновационного предприятия.Художественный ассортимент бренда серий «Студия» и «Старый мастер» понравится профессионалам, любителям и начинающим. Краски, альбомы, холсты, кисти, продукты для каллиграфии, вспомогательные материалы для живописи: среди широкого выбора товаров каждый найдёт всё необходимое для творчества.