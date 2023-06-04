Кенес Ракишев вручил победителям чемпионата мира по боксу денежные призы

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Президент национальной федерации бокса Кенес Ракишев выделил из личных средств призовые для золотых и серебряных медалистов турнира. Четыре победителя в разных весовых категориях, которые привезли «золото» из Ташкента, получили по 100 тысяч долларов. Серебряный призер удостоился награды в 50 тысяч. Кроме того, спортсмены получили от Ракишева на память о высоких мировых достижениях фирменные швейцарские часы.Не забыли и о представительницах прекрасного пола. Женщины-призеры прошедшего ранее чемпионата мира по боксу среди женщин в Нью-Дели также получили из личных средств Ракишева денежные вознаграждения. Две спортсменки, завоевавшие «серебро», стали обладательницами сертификатов на 30 тыс. долларов, бронзовые медалистки получили по 10 тыс. долларов.Однако отличительной чертой церемонии стало чествование матерей чемпионов, которые были специально приглашены в Астану из разных городов Казахстана. Президент КФБ Ракишев выразил им особую благодарность, вручил цветы, а также дополнительные вознаграждения по 2 млн. тенге.Приз за вклад в развитие национального бокса получил и главный тренер мужской сборной Мырзагали Айтжанов – 25 тыс. долларов и автомобиль. Также призовые – от 1 до 15 тысяч долларов – получили все штатные и личные тренеры, врачи, массажисты и другой персонал сборной.Выступая перед собравшимися гостями, Кенес Ракишев еще раз поблагодарил всю страну за поддержку мужской и женской сборных по боксу и отметил высокий результат спортсменов за последние годы. Из 18 золотых медалей, полученных казахстанскими спортсменами за годы выступления за национальную сборную, 6 наград высшей пробы были добыты при нынешнем руководстве федерации за последние 3 года.Общая сумма призовых для казахстанских боксеров превысила 600 тысяч долларов США.На фото: Президент КФБ Кенес Ракишев награждает победителей Чемпионата мира по боксу 2023