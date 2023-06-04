4 июня 2023 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Организаторы «Школы Иннопрактики» получили заявки на участие в художественной сессии от представителей 23 стран

Общество


В Санкт-Петербурге на базе Академии художеств имени Ильи Репина запланировано проведение художественной сессии «Школы Иннопрактики». Заявки на участие в сессии подали скульпторы и художники из 23 стран. В общей сложности принято 182 заявки. Генеральный спонсор – ПАО «Газпром».

Организаторы «Школы Иннопрактики» получили заявки на участие в художественной сессии от представителей 23 стран

Финалистами в конечном итоге стали 15 участников из 9 стран, включая Вьетнам, Венесуэлу, Аргентину, Уганду, Турцию, ДР Конго, Руанду, Буркина-Фасо, Бурунди.

Скульпторы и художники из Африки в этом году подали 105 заявок. Успешно удалось пройти отбор 10 кандидатам, которые приедут в Северную столицу России в конце мая. Лучшие работы африканских мастеров попадут на выставку Школы, проведение которой запланировано во время саммита «Россия – Африка» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Организаторы подготовили насыщенную культурную программу для участников. Так, они посетят Царскосельский музей, Мариинский театр, Русский музей, Эрмитаж и т.д