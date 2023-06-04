Организаторы «Школы Иннопрактики» получили заявки на участие в художественной сессии от представителей 23 стран

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Финалистами в конечном итоге стали 15 участников из 9 стран, включая Вьетнам, Венесуэлу, Аргентину, Уганду, Турцию, ДР Конго, Руанду, Буркина-Фасо, Бурунди.Скульпторы и художники из Африки в этом году подали 105 заявок. Успешно удалось пройти отбор 10 кандидатам, которые приедут в Северную столицу России в конце мая. Лучшие работы африканских мастеров попадут на выставку Школы, проведение которой запланировано во время саммита «Россия – Африка» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».Организаторы подготовили насыщенную культурную программу для участников. Так, они посетят Царскосельский музей, Мариинский театр, Русский музей, Эрмитаж и т.д