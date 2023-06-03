3 июня 2023 СУББОТА
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Рекорд и новое звучание: Lil Freezer представил новую работу

Общество


Молодой рэп-исполнитель, известный под псевдонимом Lil Freezer, выпустил свой дебютный альбом под названием «Делай Сейчас Или Умри Никем». О премьере артист сообщил в социальных сетях.
Рекорд и новое звучание: Lil Freezer представил новую работу

Альбом состоит из 18 треков, наполненных энергией и сильными текстами. Lil Freezer показал свой талант не только как рэпер, но и как автор музыки и текстов. Каждый трек имеет свой стиль и звучание, что делает альбом разнообразным и интересным для большой аудитории. Более того, артист установил рекорд и записал самый короткий сингл в истории, который также вышел в рамках альбома.

Lil Freezer уже успел завоевать популярность в рэп-сообществе, благодаря своему уникальному стилю и яркой энергетике на сцене. С выпуском «Делай Сейчас Или Умри Никем» он намерен расширить свою аудиторию и поделиться своей музыкой с миром.

«Во время написания данного релиза я проходил разные периоды своей жизни. Альбом писался несколько месяцев и за это время я испытывал разные чувства - от творческого кризиса до переизбытка серотонина в моём мозгу. Я думаю, вы услышите это на альбоме. Делай сейчас или умри никем? Да, именно так! Слишком много людей думают, что их мечты придут сами, со временен. Но хочу разочаровать их, это не так. Пока человек не возьмет все в свои руки, то так и будет серой точкой в этом мире!» - поделился артист.

Альбом доступен на всех музыкальных платформах: https://band.link/delay_seychas