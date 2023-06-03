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«Isaura»: Rompasso и KDDK создали в коллаборации ремейк известного саундтрека

Общество
На всех музыкальных площадках и в ротации радиостанций находится сегодня сингл «Isaura», созданный в коллаборации звездами электронной сцены Rompasso и KDDK. Музыканты дали новую жизнь знаменитому саундтреку культового сериала «Рабыня Изаура» 1976 года.
«Isaura»: Rompasso и KDDK создали в коллаборации ремейк известного саундтрека



В весеннем ремейке, работая с уникальным материалом, музыканты смогли, сочетая мощные современные басы с ретро-сэмплами, не только создать новое звучание мелодии, но и передать колорит знойного лета дальних стран, сохранив собственное звучание. Rompasso и KDDK порадовали слушателей, выпустив для них наполненную атмосферой уникального путешествия в Гавану и Мексику композицию.

Сингл «Isaura» вышел в музыкальном издательстве Effective Records, в котором в свое время был выпущен трека SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix). В 2021 году он получил награды Grammy и Billboard Music Awards.

Rompasso и KDDK – артисты международного уровня – не впервые создают впечатляющие хиты. В 2016 и 2018 годах Rompasso выпустил треки «Angetenar» и «Igniss», мгновенно взорвавшие чарты радиостанций. В широкую ротацию и на первые строчки рейтингов немедленно попал сингл «Heartbreaker», созданный KDDK в 2022 году.