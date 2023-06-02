Администрация и преподаватели филиала РГСУ в Кыргызстане получили благодарность от Минобрнауки РФ

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Среди почетных гостей были заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минобрнауки РФ Елена Михайловна Горожанкина, консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в городе Ош Валерий Анатольевич Катункин, второй секретарь Посольства РФ в Киргизской Республике Роберт Геннадьевич Федоров.Во время встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между двумя государствами в сфере образования. Со стороны РГСУ в беседе участвовали Константин Константинович Поздняков, руководитель Дирекции управления филиальной сети РГСУ, и Салыжан Кадырович Турдубаев, директор филиала РГСУ в городе Оше.Высокие гости встретились с профессорско-преподавательским составом и студентами филиала. Во время беседы участники обсудили перспективы трудоустройства молодого поколения и их планы на будущее.На торжественной части встречи Константин Ильич Могилевский вручил студентам почетные грамоты за активное участие в общественной жизни филиала и города. От имени Российской делегации он выразил благодарность администрации и преподавателям филиала за подготовку высококвалифицированных специалистов в «южной столице» Кыргызстана.