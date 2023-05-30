Памяти павших: Он погиб под Изюмом

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Владимир Емельянов родился 24 мая 1998 года в Саратове. Учился сначала в 36 лицее Ленинского района. Пятиклассником перешел в МОУ "СОШ №100". Учился средне, зато друзья появились сразу. Особых увлечений не было, но цель в жизни была. Хотел стать нефтяником. По природе своей был очень добрым мальчиком, но, конечно, не был слабым, наоборот, слабых всегда стремился защитить.Очень любил младшую сестру Варю.После окончания школы пошел в техникум. Служил в армии. Служба проходила в Москве в спецназе "Витязь" – подразделение внутренних войск специального назначения МВД России, созданное с целью выполнения особо важных задач в условиях повышенной опасности. Символ подразделения – знаменитый краповый берет, по нему и узнают "Витязей". А еще, конечно, по патриотизму, который прививают там. Как вспоминает мать Владимира Елена, служба в дивизия имени Дзержинского дала сыну очень многое, закалила характер, воспитала любовь к Родине, привила дух патриотизма, верность долгу, выбранному пути. Впрочем, патриотизм для него никогда не был пафосным словом. Он понимал, что это такое. И понимал, и чувствовал, а вскоре доказал, что точно знает.После срочной службы Владимир продолжил учиться, поступил в СГУ на специальность "Нефтегазовое дело". Учился и работал параллельно, а затем вернулся в армию. Ушел служить по контракту танкистом. Получил звание младшего сержанта. Когда началась специальная военная операция на Украине, отправиться туда решил сразу, рапорт подал самостоятельно. Когда близкие пытались отговаривать, отвечал то же, что и все, кто не может иначе: "Лучше мы к ним, чем они к нам!", и "Кто, если не я?".Владимир Емельянов погиб в бою под Изюмом Харьковской области в сентябре 2022 года, когда их колонну танков атаковали с четырех сторон. Тело погибшего воина было возвращено в Россию по обмену.Младший сержант Владимир Емельянов похоронен на Елшанском кладбище города Саратова. Награжден "Орденом мужества" за отвагу посмертно.