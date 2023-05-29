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В международном конкурсе «Лучший кровельщик» приняли участие 2543 профессионала

Общество


В Москве 19 мая состоялась церемония подведения итогов международной премии «Лучший кровельщик». В конкурсе выступили 2543 участника из четырех стран – России, Казахстана, Беларуси и Узбекистана. Первая премия стартовала три года назад, и количество заявок только растет.
В международном конкурсе «Лучший кровельщик» приняли участие 2543 профессионала

Своим примером участники показывают, что такая консервативная отрасль, как стройка, тоже «может быть сферой инноваций, диджитализаций и прорывных идей», так прокомментировал проведение конкурса генеральный директор ППК ТЕХНОНИКОЛЬ Владимир Марков.

Участвуя в профессиональном конкурсе, кровельщики смогут почувствовать себя частью отрасли и специализированного сообщества, подчеркнул президент Национального кровельного союза Александр Дадченко. Проведение подобных конкурсов необходимо, потому что это подталкивает отрасль к развитию.

Качество работ, которое демонстрируют призеры и победители премии, показывает, что профессионализм в отрасли увеличивается. По мнению одного из членов жюри, главного инженера компании «Уникма» Андрея Федорова, в рамках конкурса он увидел мастеров, которые творчески выполняют свою работу, подходят к ней выверенно с инженерной точки зрения. Другой эксперт, инженер-архитектор Сергей Патрикеев сказал, что профессиональная премия для того и создана, чтобы другие кровельщики увидели – бояться не стоит, можно работать с огромным пластом материалов.

Работы кровельщиков эксперты жюри оценивали в 16 номинациях: кровля из гибкой черепицы; кровля из битумно-полимерных материалов; кровля из полимерной мембраны; комплексное решение по гидроизоляции фундамента; ПГС Оригинальное архитектурное решение; ИЖС Оригинальное архитектурное решение; ПГС Оригинальное техническое решение; ИЖС Оригинальное техническое решение; эксплуатируемая кровля; кровля из штучных материалов; фальцевая кровля (двойной фальц); металлическая кровля (композитная и металлическая черепица, кликфальц); ГРАН-ПРИ. Лучший кровельщик ИЖС; ГРАН-ПРИ. Лучший кровельщик ПГС; приз зрительских симпатий; амбассадор года.

Победителями названы 16 представителей отрасли. В номинации «Кровля из гибкой черепицы» им стал Максим Тютин и его объект в Белгороде. В номинации «Кровля из битумно-полимерных материалов» первое место получил Евгений Рыжих, ООО «БАУРУФ». Объект: устройство кровли жилого многоквартирного дома. «Золото» в номинации «Кровля из полимерной мембраны» досталось Сергею Исаеву, ООО «Логистика и Строительство». Объект: капитальный ремонт кровли консервного цеха, завод плодоовощных консервов. Лучшим в номинации «Комплексное решение по гидроизоляции фундамента» признан Рамазан Эркенов, ООО «СК Ренессанс». Объект: офисно-гостиничное здание, г. Москва.

В номинации «ПГС Оригинальное архитектурное решение» первое место присуждено Денису Шкреба, ООО «СМУ № 3». Объект: магазин розничной торговли по ул. Маковского, 132, г. Владивосток. В номинации «ИЖС Оригинальное архитектурное решение» «золото» взял Александр Гугняков, ООО «СЕРВИСКРОВЛЯ». Лучшим в номинации «ПГС Оригинальное техническое решение» объявлен Александр Волынин, ООО «ОРИЕНТ». Объект: реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Детская больница Святой Ольги, 1880–1890 гг.».

Победы в номинации «ИЖС Оригинальное архитектурное решение» добился Алексей Пралич. Объект: проект «Титан», г. Минск. В номинации «Эксплуатируемая кровля» первым стал Рамазан Эркенов, ООО «СК Ренессанс». Объект: Павелецкая плаза, г. Москва. В номинации «Кровля из штучных материалов» победил Дмитрий Новиков, ООО «Премьерстрой». Объект: кровля «Осенний лист», Калужская область. В номинации «Фальцевая кровля (двойной фальц)» «золото» получил Алексей Прохоров. Объект: Бенилюкс, Московская обл. В номинации «Металлическая кровля (композитная и металлическая черепица, кликфальц)» первым стал Александр Гугняков, ООО «СЕРВИСКРОВЛЯ». Объект: замок с флюгером, г. Раменское.

В номинации «Гран-при. Лучший кровельщик ИЖС» победил Владимир Варкентин, ООО «Веванта». «Гран-при. Лучший кровельщик ПГС» получил Александр Гугняков, ООО «СервисКровля». Приз зрительских симпатий присужден объекту «Солнечные батареи», который представил на конкурс Ринат Ханов. Амбассадором года признан Владислав Доливо, основатель и организатор Международного фестиваля профессионалов каркасного домостроения «Фреймер Фест».

О ежегодном росте качества работ на объектах рассказал Дмитрий Майоров, руководитель Службы качества ТЕХНОНИКОЛЬ. По его словам, индустрия адаптируется к переменам, активно развивается и готова к внедрению инновационных решений.

Источник фото: Freepik