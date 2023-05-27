Земля и хризотил: ученые нашли асбест на километровой глубине под океаном

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Основная цель исследования — изучение верхнего слоя мантии Земли, её химического состава и принципов устройства нашей планеты. По словам Йохана Лиссенберга, ученого из Калифорнийского университета, нынешние образцы должны дать ответ на принцип образования магмы, извергающейся из вулканов; принципов работы магнитного поля нашей планеты и другие фундаментальные вопросы.Поднятые с километровой глубины образцы в основном состоят из перидотита. Это горная порода магматического происхождения, состоящая из оливина и пироксена, а также прожилок хризотилового асбеста. В этом нет ничего удивительного ведь оливин, реагируя с водой, начинает процесс серпентизации, в результате которого в том числе появляется хризотиловое волокно. Кстати, по мнению ряда ученых, выделяемый в результате химического процесса водород мог сыграть важную роль для возникновения жизни на нашей планете — он служил питательным веществом для органических бактерий, живущих в горячих источниках неподалеку от выхода оливина. Так, к примеру, работает система гидротермального поля «Затерянного города» на Срединно-Атлантическом хребте, обнаруженная 4 декабря 2000 года во время рейса AT03-60 RV Atlantis.Сам же хризотиловый асбест в перидотите океанической коры является ценным промышленным минералом. Из него изготавливают более 300 видов промышленных изделий, в том числе шифер, трубы для канализации и водоснабжения, накладки на тормозные колодки, защитное снаряжение для пожарных и работников горячих цехов, а также многое другое. Этот волокнистый минерал обладает удивительными жаропрочными свойствами — он вообще не горит при любых обстоятельствах, а при нагреве свыше 1 500°С становится хрупким, но так и не загорается. По сути, в нашей планете он может играть ту же функцию изоляционного материала, что и в современном станке, котле атомного ледокола или системе жизнеобеспечения АЭС. Для новых реакторов ВВЭР элемент «сухой» защиты делают из серпентинитового бетона. Грубо говоря, необработанная хризотиловая руда засыпается в стены реактора и укрепляется связывающим раствором, препятствуя радиационному излучению и выделению тепла. Помимо жаропрочности, хризотиловый асбест обладает низкой теплопроводностью и не проводит электричество.Конечно, то, что мы описали, является не более чем аналогией, причем довольно грубой. Ученым еще только предстоит выяснить и роль, которую играет перидотит и его производные в работе верхнего слоя земной коры; и последовательность трансформаций пород, т.е. что к чему привело. Впрочем, уже сейчас можно сказать любопытную вещь — промышленная отрасль по добыче и обработке хризотилового асбеста, по сути, сама того не подозревая заимствовала опыт и основную логику естественных, природных процессов внутри нашей планеты.