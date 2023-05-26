Саратовским кадетам рассказали о подвигах пограничников

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В мероприятии приняли участие руководители ветеранских, военно-патриотических организаций, волонтеры и активисты молодежных объединений области, ветераны пограничной службы, учащиеся кадетских классов области.Главный редактор электронной Книги Памяти Елена Поздеева рассказала об особенностях поисковой работы по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны, поделилась опытом поиска героев своей семьи. Всем желающим была предоставлена возможность найти родных - участников Великой Отечественной войны в базе Книги Памяти Саратовской области.Ветераны пограничной службы рассказали о своем опыте по защите государственной границы, ребята поделились историями о своих семейных героях-пограничниках, ознакомились с выставкой оружия, в том числе, времен Великой Отечественной войны.Победителям и участникам акции «Знаменосцы Победы» были вручены сертификаты Бессмертного Полка России, самым активным участникам мероприятия – памятные сувениры с символикой электронной Книги Памяти. Вручая сертификаты, советник министра внутренней политики и общественных отношений области Николай Семенов поблагодарил за активную патриотическую работу организацию ветеранов «Часовые Родины» и редакцию электронной Книги Памяти.Мероприятие прошло в рамках реализации совместного проекта СРОО «Фонд Книги Памяти» и редакции сетевого издания «Кинга Памяти Саратовской области» «Память священна, как отблеск огня: помним об ушедших земляках-саратовцах», ставшего одним из победителей конкурса социальных проектов для НКО в 2022 году.