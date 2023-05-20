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Фонд Юрия Лужкова поддержал молодых экономистов

Общество
Победители конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта» — студент Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Боев и студентка Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Чернышевского Анастасия Волкова – получили дипломы и памятные подарки.
Фонд Юрия Лужкова поддержал молодых экономистов

Ключевым мероприятием проходившего в Москве 17 мая 2023 г. организованного Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и Международным Союзом экономистов (МСЭ) при поддержке Фонда Юрия Лужкова финала Всероссийского фестиваля экономической науки стали Всероссийский экономический диктант и конкурс «Лучший вопрос для Экономического диктанта», участниками которого стали лауреаты фестивальных состязаний.

Вопросы относились к экономической истории страны, ключевым историко-экономическим событиям, актуальным экономическим процессам и повседневным практическим экономическим проблемам россиян. Задача Экономического диктанта – пробудить интерес к экономической науке, актуальной экономической повестке, убедить молодёжь в том, что экономические знания обязательны при принятии ежедневных решений.

Победители конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта» — студент Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Боев и студентка Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Чернышевского Анастасия Волкова – получили дипломы и памятные подарки. За свой вопрос, представленный на конкурс, самая молодая участница конкурса Анастасия Волкова была удостоена специальной премии Юрия Лужкова.

Отобранные по итогам конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2022» вопросы были включены в вопросник диктанта, проходившего в 2022 году в 88 регионах Российской Федерации, а также в Белоруссии, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане и Турции.

На фото: награждение автора лучшего вопроса