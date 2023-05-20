«Газета о России» рассказывает о разноплановой стране во всем ее многообразии и уникальности
Россия – разноплановая, самобытная, многообразная и уникальная страна. Именно такой видят ее читатели электронной «Газеты о России», которая действует с начала 2023 года в русском сегменте интернета. Свои мнением о новом федеральном информационном портале, действующем под девизом «Портал хороших новостей», поделился депутат Государственной Думы РФ Сергей Белоконев. Он назвал издание уникальным интегратором и навигатором в мире информации, созданным специально для борьбы с все чаще происходящими после начала СВО агрессивными медиаатаками на российских граждан.
Главный редактор «Газеты о России» Игорь Астранин, опытный политический консультант и признанный эксперт по медиатехнологиям, отметил, что новое издание является ответом на осознанный запрос общества на позитивную повестку. Глава ресурса обратил внимание, что, благодаря мейнстриму в новостной политике современных российских СМИ, человек находится в окружении постоянного негатива и постепенно нарастающего ощущения хаоса и не может выбраться из замкнутого круга.
Эксперты считают, что «Газета о России» стала первой ласточкой в начавшемся реформировании информационного поля страны и логичным шагом после устранения получивших статус иностранного агента целого ряда изданий. Основа контента издания – новостные статьи на тему всестороннего развития регионов и разработки новых отечественных продуктов и технологий, замещающих импортные. Также газета предоставляет место для авторских и экспертных колонок для выражения специалистами мнения по тому или иному направлению, разделов с репортажами и аналитическими статьями, фокусируя внимание читателя на позитивных событиях в стране.
Финансируют проект частные инвесторы, но за газетой, без сомнения, стоят заказчики самого высокого уровня и серьезные источники информации – стоит посмотреть на подбор новостей и тональность авторских и экспертных колонок. Хотя мнение авторов о ситуации в экономике и политике России не всегда согласуется с официальной позицией, что не позволяет считать издание стопроцентно официальным государственным СМИ.
Проект «Газета о России» создан со строго определенной целью, о чем свидетельствует и кадровый состав ресурса. Помимо главного редактора Игоря Астранина, ведущий пост в газете занимает Сергей Кормилицын – шеф-редактор издания не скрывает своих откровенно консервативных и провластных взглядов.