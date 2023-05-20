Михаил Орлов: «Этот год для системы образования – знаковый»

просмотров: 196

Саратовский салон образования, региональные форумы руководителей общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, весенняя школа для обучающихся психолого-педагогических классов, региональный форум педагогов-наставников «Целевая модель наставничества: от точки «Я знаю» к вектору «Я умею» и в его рамках первый совместный форум советников по воспитанию и представителей первичных отделений Российского движения детей и молодежи – эти и многие другие мероприятия проводятся на территории нашего региона в рамках Года педагога и наставника. Параллельно с этим невероятно высокими темпами продолжается работа, связанная с модернизацией образовательной инфраструктуры, строительством школ в области. Об этом и многом другом мы поговорили с-Саратовская область по итогам 2022 года вошла в число лидеров по вводу новых школ, благодаря успешному участию в национальном проекте «Образование», в рамках которого регион выполняет все условия заключенных соглашений.На территории региона в 2022 году к 1 сентября введены: школа в мкр. Иволгино, пристройки к школам № 84 и № 5 г. Саратова (1925 новых мест, 290 рабочих мест), которые в результате масштабного капитального ремонта основных зданий, стали крупными образовательными комплексами.Хотелось бы отметить, что в рамках заключенных соглашений с Министерством просвещения России, к 1 сентября 2023 года будут сданы еще 3 новых школьных здания (на 925 мест, 120 рабочих мест). Это школа в ЖК «Ласточкино» г. Саратова на 550 мест, которую очень ждут жители микрорайона, в с. Мизино-Лапшиновка Татищевского района на 100 мест и пристройка к школе № 103 г. Саратова на 275 мест. Регион взял обязательство на строительство данной пристройки в ускоренном режиме: за один год вместо двух.Кроме того, по инициативе спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина к 1 августа 2023 г. завершится реконструкция здания Монтажного техникума в Саратове, будет создано 825 мест для обучающихся СОШ № 77. Школа станет крупным образовательным комплексом, предоставляющим возможность получить качественное общее и дополнительное образование всем детям микрорайона. А в р.п. Татищево завершится строительство пристройки к общеобразовательному лицею и будет создано 240 дополнительных мест.Таким образом, в новом учебном году для молодых жителей Саратовской области откроют свои двери 5 вновь построенных школьных зданий на 1990 мест, оснащенных современным оборудованием.А для ввода к 1 сентября 2024 года уже строятся еще 2 объекта школ в областном центре - г. Саратове. Это школа на 825 мест по ул. Ипподромная и пристройка к школе № 66 имени Н.И. Вавилова на 877 мест.Отмечу, что решение о строительстве новых школ зависит от многих факторов: загруженность школ в микрорайоне, планируемое строительство многоэтажных жилищных застроек, заселение новостроек – это те показатели, которые ведут к устойчивому росту детского населения и ликвидации дефицита учебных мест в микрорайоне, поэтому оценка эффективности региона базируется именно на таких данных.-Действительно, в текущем учебном году численность детей, занимающихся в две смены, в регионе уменьшилась на 4,5% (с 78,7 до 75,1 тыс.). Этому способствовало введение новых учебных мест в густонаселенных районах, активное участие в национальном проекте «Образование». Только за последние шесть лет построено 20 новых школ и пристроек, создано почти 12 тысяч современных мест, более 1300 рабочих мест.При этом основное требование к регионам на федеральном уровне – отсутствие в школах третьей смены. В общеобразовательных организациях Саратовской области третьей смены нет.-Всё зависит от изначального состояния здания, от износа того или иного элемента, который требуется заменить, будь то монтаж систем электроснабжения, отопления или замена кровли. Невозможно выделить что-то одно, так как где-то нужно просто отремонтировать, а где-то ломать полностью и строить заново. Некоторые объекты после капитального ремонта представляют практически новые здания, от старого здесь остаются только фундамент и стены.-Нужно сказать, что существенных успехов по развитию школьного спорта в сельских населенных пунктах удалось достигнуть благодаря проекту партии «Единая Россия» по ремонту спортивных залов сельских школ, который реализовывался в регионе с 2014 года. Наш регион принимает активное участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, который предполагает обновление спортивного инвентаря. С 2014 года отремонтированы и обеспечены спортивным инвентарем 173 спортзала сельских школ. Доля сельских школьников, занимающихся спортом, увеличилась до 68 процентов (2021 г. – 65,7%).С 2023 года по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина стартовала региональная программа ремонта 100 спортивных залов сельских и городских школ, на каждый из этих спортзалов выделено по 1,5 миллиона рублей. Следует отметить, что в 2022 году 723 школьных спортивных зала закупили новый инвентарь, средства были выделены также из областного бюджета.-Вопрос с ремонтом учреждений образования решается поэтапно. В 2022 году инициирован региональный проект по ремонту в течение 5 лет по 50 Домов культуры, 100 школ и 100 детских садов, который, наряду с федеральным ремонтом школ, инициированном Президентом России, позволит в 2026 году решить проблему с износом зданий и коммуникаций образовательных учреждений. В 2023 году в проект вошли 100 спортивных залов сельских и городских школ.Кроме того, с 2022 года по инициативе Вячеслава Викторовича Володина каждый детский сад, каждая школа, каждое учреждение дополнительного образования детей, все профессиональные образовательные организации области за счет областного и местных бюджетов получают средства на оснащение и укрепление учебно-материальной базы из расчета по 2-ве тысячи на обучающегося.-Текущий год для системы образования – знаковый. Реализуется региональный план основных мероприятий в Год педагога и наставника, среди которых многие проводятся впервые – Саратовский салон образования, региональные форумы руководителей общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, весенняя школа для обучающихся психолого-педагогических классов, региональный форум педагогов-наставников «Целевая модель наставничества: от точки «Я знаю» к вектору «Я умею» и в его рамках первый совместный форум советников по воспитанию и представителей первичных отделений Российского движения детей и молодежи.Для профессионального сообщества региона Год педагога и наставника связан с развитием федерального проекта «Школа Минпросвещения России», формированием единого образовательного пространства, новых подходов к работе по повышению качества образования и воспитания. С 1 сентября 2023 года все образовательные организации, реализующие дошкольные образовательные и общеобразовательные программы, перейдут на единые федеральные образовательные программы.Осуществляется повышение эффективности системы обеспечения профессионального развития педагогов и управленческих кадров: Саратовский областной институт развития образования переходит на адресную работу на основе выявленных профессиональных дефицитов.В рамках национального проекта «Образование» и региональных проектов продолжится создание современной образовательной инфраструктуры: строительство 7 объектов школ на 3692 места; капитальный и текущий ремонт 108 школ, 100 детских садов, 111 школьных спортзалов; 16 современных мастерских для детей с ОВЗ, 15 мастерских для студентов; 65 центров «Точка роста», IT-куб в г. Ершове, 372 новых места для реализации дополнительных общеобразовательных программ.В Саратове 1 сентября откроется новый центр для одаренных школьников, учебные программы которого будут разработаны по модели федерального «Сириуса». Центр разместится в инженерном лицее, где есть общежитие. Ребята - победители школьных олимпиад со всей области будут приезжать на образовательные смены для занятий с лучшими преподавателями. На проект выделяются более двухсот миллионов рублей региональных и федеральных средств. Цель – создать равные возможности для детей раскрыть и развивать свои способности.Один из приоритетов региональной власти - подготовка рабочих кадров. И результаты уже есть. Сегодня специалистов готовят уже не для отдельной отрасли, а под конкретное рабочее место. Добиваемся этого благодаря тесной связке предприятий и учреждений СПО, а также техническому переоснащению техникумов и колледжей. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» оборудовано 39 мастерских. С этого года федеральное финансирование прекращено, но принято решение продолжить создание мастерских за счет регионального бюджета. В ближайшие два года будет создано еще 25 мастерских (в 2023 г. – 15) с привлечением оборудования предприятий-партнеров. Важно, что 19 апреля принят Закон Саратовской области № 43-ЗСО, по которому работодатели, оказывающие помощь учреждениям СПО с оборудованием и ремонтом, будут получать налоговые вычеты.В 2023 году в регионе продолжится реализация федеральной программы «Профессионалитет». Два учреждения: Балашовский техникум механизации сельского хозяйства и Вольский педагогический колледж выиграли федеральные гранты на общую сумму более 130 миллионов рублей. Теперь два уже работающих кластера подготовки кадров в сфере Машиностроения и Сельского хозяйства будут дополнены еще двумя кластерами Креативных индустрий в сельском хозяйстве и в Образовании. Главный принцип работы здесь – наставничество предприятий и организаций над техникумами и колледжами, профессиональных экспертов над студентами. Итог – адресность и качество в решении кадровых проблем.В Год педагога и наставника расширены меры поддержки педагогов региона. Конечно, один из главных стимулов – заработная плата. В прошлом году в среднем у педагогов она выросла на 13%. Увеличены призовые фонды региональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Тем, кто занял первое место, выплачивается 250 и 150 тысяч рублей соответственно. Педагоги, подготовившие стобалльников, получают 50 тысяч рублей.Введено денежное поощрение для победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» (за I место-250 тыс. рублей). 26 мая 2023 года будут подведены итоги и награждены победители регионального этапа Конкурса «Мастер года 2023». Впервые Саратовская область выбрана как регион проведения эстафеты флага Всероссийского конкурса «Мастер года» в Приволжском федеральном округе. Ожидается более 100 гостей из 15 регионов России.