В кинотеатре «Пионер» прошел благотворительный показ фильма Memra

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Организаторами мероприятия стали крупнейшая сеть частных детских садов Smile Fish и Благотворительный Фонд «Обнажённые сердца». Организации объединились для проведения благотворительного показа с целью сбора средств для поддержания программы JASPER, направленной на развитие совместного внимания, игры и коммуникации у дошкольников с РАС.«Идея наших садиков в том, чтобы создать такое пространство, где каждый ребенок будет чувствовать себя уютно и комфортно как дома. Мы хотим, чтобы каждый ребенок ходил в садик, заводил друзей, реализовывал творческий потенциал и был частью образовательного процесса вне зависимости от особенностей развития», — Иван Сорокин, создатель сети частных детских садов Smile Fish.Запись концептуального альбома MEMRA стартовала в сентябре 2022 года. Ведущие звукозаписывающие студии, большой оркестр, талантливые музыканты, уникальный художник и крупнейшая киностудия Европы объединились для создания благотворительного проекта "MEMRА".Что такое «MEMRA»? С арамейского языка «MEMRA» означает «слово» — слово-действие, слово с миссией или слово с мотивом, несущее творческую силу. Альбом из 6 композиций объединен в концепцию, где каждое сказанное слово ценно и несет определенную программу в жизнь человека.Анастасия Залогина, президент Фонда «Обнажённые сердца»: "Благодаря поддержке проекта MEMRA дети с аутизмом пройдут программу, которая поможет им развить необходимые для полноценной жизни навыки. Я рада, что все больше организаций видят ценность в сотрудничестве с благотворительными фондами. Наше партнерство с сетью детских садов Smile Fish имеет большой потенциал, и мы намерены работать над его расширением."В создании проекта участвовали: Мария Сорокина, Иван Сорокин, Андрей Рыжков, Яна Блиндер, Давид Хусаинов, Артем Таран, Маркус Мартинович, Сергей Киселев, Марсель Хакимов, Марат Сайфутдинов, Александр Климович, Алексей Ульяновский, Харитон Харизматичный и Вячеслав Ахметзянов.Поддержать проект пришли Олимпиада Тетерич, Александр Мартынов, Лилия Правда, Евгений Гаврилин, Давид Калатозишвили, Владимир Ахапкин, Евгения Качалова, Илья Гуров, Леонид Ефаров, Олеся Серегина, Саша Брайн, Юлия Железняк, Юрий Левитас, Александр Алиев и другие.Все средства, собранные благодаря участию сети Smile Fish и вкладу гостей вечера, будут направлены в Фонд «Обнажённые сердца».