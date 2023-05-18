Византийские монахи использовали асбест: открытие американского археолога

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Об этом пишет NBC News. Открытие было сделано в стенах Священного царского и ставропигиального монастыря святого Неофита, находящегося в 10 километрах от кипрского города Пафос. Ученые просветили древние росписи в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре, а также провели рентгенофлуоресцентную визуализацию. Под некоторыми фресками в гротах монастыря, датируемых между 1183 и 1196 гг. н.э., в составе финального слоя штукатурки были обнаружены волокна хризотилового асбеста.Хризотиловый асбест представляет собой волокнистый минерал, широко применяемый в промышленном производстве, и особенно — в строительстве. Византийские монахи на Кипре добавили асбестовое волокно в финальный слой штукатурки, на который уже легли непосредственно фрески. Он сообщил отделке гладкий, «зеркальный» эффект, который полюбился отшельникам. «[Монахи], скорее всего, хотели придать этому слою другие свойства, побольше блеска», — рассказала Иоанна Какулли журналистам. Это очень необычное решение, у которого на данный момент не известны аналоги в византийской традиции. Кстати, применение хризотила обеспечило не только глянцевый блеск фресок, но и более высокие прочностные характеристики. Хризотиловое волокно обладает высокой адгезией, устойчивостью к механическим воздействиям, нагреву и перепадам температур. В современности на его основе производят различные покрытия для нагревающихся деталей механизмов и строительных конструкций, а также добавку для укрепления автодорог. В последнем случае хризотил позволяет повысить прочность дорожного полотна, сохраняя его монолитность при высоких механических нагрузках и влажности. Монастырь святого Неофита частично находится в пещерах — согласно преданию, его основатель собственноручно выдолбил в скале пещеру в качестве монашеского подвига. Такое жилище даже на Кипре довольно холодное и сырое, так что технологическое решение уже учеников святого Неофита оказалось весьма кстати, позволив сохранить росписи для потомков.Для ученых наибольший интерес представляет не столько само наличие хризотилового волокна на Кипре, сколько необычная форма его применения — местные месторождения хризотилового асбеста разрабатывали еще с античных времен. В районе Амиандос в горах Троодоса с 1904 по 1988 год горняки активно добывали хризотиловое волокно в карьере Като Амиандос, где в первой трети XX века трудились до 5 700 рабочих. Сегодня это место заброшено и превращено в национальный парк. Дело в том, что в конце прошлого века по Европе прокатилась масштабная кампания против промышленного использования асбеста. Общественные деятели, политики и журналисты связывали использование асбеста и тяжелые заболевания респираторной системы. Правда, тут был нюанс — в Европе наряду с хризотиловым асбестом активно использовали амфиболовый асбест. Это другой вид минерала, кардинально отличающийся от хризотила по характеру воздействия на организм человека. Амфиболовый асбест представляет собой сложный гидросиликат, имеющий в своем составе железо. Он устойчив к кислотам и потому клетки-уборщики легких, альвеолярные макрофаги, не могут его растворить и вывести из организма. Хризотиловый же асбест является гидросиликатом магния, который не обладает устойчивостью к кислотам и потому выводится за короткий промежуток времени. Европа активно использовала вместе с хризотилом амфиболы, которые завозили из других стран и добывали на самом континенте. Когда обнаружилось, что амфиболовый асбест вреден, производители синтетических аналогов асбеста подхватили волну возмущения и продавили полный запрет всех видов минерального волокна. Как следствие — кипрская промышленность потеряла огромные деньги и приобрела армию безработных.