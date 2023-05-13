13 Мая 2023 СУББОТА
Новости
22:19 | 12 мая
В год педагога и наставника в регионе стартовал областной конкурс «Директор года – 2023»
22:11 | 12 мая
Компания ВМ Строй провела семейный праздник в годовщину начала строительства КП «Европа»
18:00 | 12 мая
В Марксе инспектор ДПС спас из огня жильцов частного дома
17:00 | 12 мая
Жители региона лишились денег при установке мобильных приложений на сотовый телефон
16:00 | 12 мая
Подготовительные работы на трамвайном маршруте №9 начнутся с 15 мая
15:21 | 12 мая
Жителей просят сообщать о возгораниях возле энергообъектов
14:58 | 12 мая
В рамках XXXVI Собиновского музыкального фестиваля покажут 6 концертных программ
14:31 | 12 мая
Саратовские школьники отправились на смену «Орлята России»
14:21 | 12 мая
Академик Лео Бокерия вручил саратовцам дипломы
14:05 | 12 мая
Нацпроект помог крупному полиграфическому предприятию нарастить производственные мощности
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Компания ВМ Строй провела семейный праздник в годовщину начала строительства КП «Европа»

Общество


Семейный праздник в день Ураза-Байрам провела в концептуальном поселке «Европа» строительная компания ВМ Строй.
Компания ВМ Строй провела семейный праздник в годовщину начала строительства КП «Европа»

Поселок еще строится – начало было положено год назад. И именно в честь этого события компания пригласила гостей на закрытую территорию, организовав для будущих жителей экскурсию по поселку, аттракционы для детей, различные конкурсы и фотозону, а также праздничное угощение. Вместе с гостями и строителями в мероприятии 22 апреля принял участие основатель компании ВМ Строй Ильназ Абдуллин.

На территорию поселка «Европа», который расположен в 10 минутах от Казани, можно попасть только по пропускам через КПП. Сейчас там уже установлены шлагбаумы, ведутся ландшафтные работы, есть интернет-провайдер, а специалисты приступили к заключительному этапу строительства 50 домов – у каждого из них своя степень готовности.

Проект предусматривает строительство всей необходимой инфраструктуры для жителей поселка: школы, детского сада, заправочных станций для электромобилей, магазинов, кофеен. Также будут разбиты парки, построены зоны отдыха и воркаута, спортивные и детские площадки, устроены озера.

В этот же день в селе Большие Кабаны состоялось знаменательное событие, к которому причастна и компания ВМ Строй. Там прошла церемония закладки первого камня в основание будущей мечети Тахир. Здание храма будет уникальным – его построят в стиле хай-тек.

Компания ВМ Строй ведет строительство домов и занимается разработкой проектной документации частных домов по всей России.

За строительными работами в концептуальном поселке «Европа» можно наблюдать на YouTube-канале ВМ Строй.

Фото Владислава Матвеевского