Компания ВМ Строй провела семейный праздник в годовщину начала строительства КП «Европа»

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Поселок еще строится – начало было положено год назад. И именно в честь этого события компания пригласила гостей на закрытую территорию, организовав для будущих жителей экскурсию по поселку, аттракционы для детей, различные конкурсы и фотозону, а также праздничное угощение. Вместе с гостями и строителями в мероприятии 22 апреля принял участие основатель компании ВМ Строй Ильназ Абдуллин.На территорию поселка «Европа», который расположен в 10 минутах от Казани, можно попасть только по пропускам через КПП. Сейчас там уже установлены шлагбаумы, ведутся ландшафтные работы, есть интернет-провайдер, а специалисты приступили к заключительному этапу строительства 50 домов – у каждого из них своя степень готовности.Проект предусматривает строительство всей необходимой инфраструктуры для жителей поселка: школы, детского сада, заправочных станций для электромобилей, магазинов, кофеен. Также будут разбиты парки, построены зоны отдыха и воркаута, спортивные и детские площадки, устроены озера.В этот же день в селе Большие Кабаны состоялось знаменательное событие, к которому причастна и компания ВМ Строй. Там прошла церемония закладки первого камня в основание будущей мечети Тахир. Здание храма будет уникальным – его построят в стиле хай-тек.Компания ВМ Строй ведет строительство домов и занимается разработкой проектной документации частных домов по всей России.За строительными работами в концептуальном поселке «Европа» можно наблюдать на YouTube-канале ВМ Строй.