Результаты первого рейтинга брендов индустрии домашних животных обнародовал «Зооинформ»

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В номинации «Сила бренда» приняли участие более 200 брендов. Баллы каждому из них присваивались по понятной и прозрачной методологии на основе открытых данных. Среди критериев оценки: поисковые запросы конкретного бренда потребителями в интернете, его представленность на различных платформах, наличие соцсетей, число подписчиков, отзывы покупателей.Номинация «Сила бренда» представлена в рейтинге шестью основными категориями зоотоваров:«Корм для кошек», «Корм для собак», «Корм для птиц», «Корм для грызунов», «Лакомство», «Наполнитель».Юлия Долженкова, директор по развитию медиакомпании «Зооинформ»: «Цель Национального рейтинга зообизнеса и номинации “Сила бренда”, с которой мы начали, — предоставить российскому зообизнесу надёжный digital-инструмент, который нужен компаниям для эффективного продвижения брендов зоотоваров и оценки эффективности собственных коммуникаций. Рейтинг укрепит и здоровую рыночную конкуренцию, мотивирующую на развитие.Владельцы животных при помощи рейтинга смогут узнавать больше о разнообразии зоотоваров и марок – это будет способствовать развитию культуры содержания домашних питомцев в России».«Зооинформ» с 1997 года занимается развитием информационного пространства зооиндустрии и является для отрасли авторитетным источником сведений о рынке товаров для домашних животных. Компетентность команды медиапортала позволила реализовать пилотный проект отраслевого рейтинга: мотивировать игроков рынка на участие, собрать и представить ключевую информацию о них, сформировать экспертное жюри, провести аналитику данных и осуществить подсчёт баллов. Представители отрасли поддержали проект, поэтому в дальнейшем «Зооинформ» расширит количество номинаций и брендов для более полного отображения актуальной картины российского зоорынка.