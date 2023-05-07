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Фонд Лужкова вручил премию «Молодой инноватор» на фестивале молодых изобретателей

Общество

На прошедшей 29 апреля в Сочи церемонии закрытия Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» состоялось вручение традиционной премии «Молодой инноватор» им. Ю. М. Лужкова.
Фонд Лужкова вручил премию «Молодой инноватор» на фестивале молодых изобретателей

На этом фестивале, как и на всех прежних, наглядно подтверждается наличие огромного потенциала молодежи.

Нынешний ежегодный фестиваль собрал свыше 1000 участников, представлявших 31 страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и презентовавших свои проекты, принявших участие в многочисленных сессиях в очном и онлайн форматах, обменивавшихся своим опытом и «историями успеха».

Премия учреждена с целью поддержки молодёжной новаторской инициативы Фондом Юрия Лужкова совместно с фестивалем. Премия в 250 000 рублей, основанная в год 85-летия Ю. М. Лужкова, была присуждена команде юных изобретателей Nomine Bigas из города Кировска Ленинградской области, в составе которой 14-летние Константин Гусаров и Дана Ким, а также 15-летний Александр Котов. Ими предложена технология использования вместо литий-ионных аккумуляторов энергии гравитационного накопителя. Такой накопитель способен в промышленных масштабах накапливать и выдавать энергию в объеме 1МВатт/час свыше 50 лет.

По словам председателя Совета Фонда Юрия Лужкова Елены Батуриной, Юрий Михайлович постоянно напоминал о важности и необходимости взращивания наиболее ценного для любой страны ресурса – человеческого. Инновационное развитие государства требует не просто специалистов высокой квалификации. Остро необходимо участие множества молодых увлеченных творческих людей. Эти ребята должны обладать смелым нестандартным мышлением, стремлением к поиску абсолютно новых решений, способностью освоения современных технологий.

Юрием Михайловичем Лужковым уделялось большое внимание поддержке и развитию молодежи, он сам был страстным изобретателем, автором новаторских решений в различных промышленных сферах. Поэтому абсолютно естественным выглядит тесное сотрудничество Фонда его имени с фестивалем научно-технического творчества.

Юрий Михайлович в качестве мэра Москвы, политика, общественного деятеля, мыслителя и благотворителя оставил богатейшее наследие в области развития прогрессивных идей, продолжения и добрых начинаний. Фонд Юрия Лужкова и был создан для сохранения этого наследия.

На фотографии: Геннадий Теребков, директор Фонда Юрия Лужкова, награждает лауреатов премии «Молодой инноватор»