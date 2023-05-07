В память о воинах Великой Отечественной войны в Кремле состоялся гала-концерт

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Каждый год, 9 мая, мы отмечаем День Победы и чтим память о тех, кто защищал нашу Родину от врагов. С годами мы убеждаемся в том, что время не стирает память о подвигах наших предков, они всегда остаются в сердцах и мыслях народа.Акция «Спасибо за верность, потомки!» — это замечательный пример, как мы можем сохранить память о Великой Отечественной войне и ее героях. Концерт, который состоялся 3 мая в Государственном Кремлёвском дворце, был идеальной площадкой для того, чтобы передать дух патриотизма и благодарность нашим героям в это непростое время новых испытаний для России.Организаторами мероприятия выступили: Автономная некоммерческая организация «Культурно-патриотический центр «Армия и культура» и Государственный Кремлевский дворец при поддержке Департамента культуры города Москвы.Во время концерта зрители услышали различные поэтические и музыкальные произведения, которые заставили их сердца замирать и проникнуться историей нашей страны. Все артисты, выступившие на концерте, передали гостям Кремлевского дворца эмоции, которые испытывали наши герои во время Великой Отечественной войны. Эмоции, которые заставляют нас глубоко задуматься о том, какие жертвы пришлось принести нашим предкам, чтобы мы могли жить свободно и независимо сегодня.В праздничной программе приняли участие народные артисты России: Ирина Аллегрова, Александр Буйнов, Олег Газманов, Хибла Герзмава, Лариса Долина, Артем Каминский, Лев Лещенко, Александр Михайлов, Стас Михайлов, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Александр Розенбаум, Дмитрий Харатьян; заслуженные артисты России - Аскар Абдразаков, Татьяна Буланова, Анна Большова, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Сергей Трофимов, Анатолий Журавлев, Ольга Кормухина, Александр Маршал, Леонид Серебряников, Сергей Трофимов, Елена Ваенга, Александра Воробьева, Сергей Горобченко, Леонид Серебренников, Зара, Александр Буйнов, Евгений Кунгуров, Елена Максимова, Алексей Татаринцев, Варвара, Антон Шагин, SHAMAN, Стас Пьеха, Сергей Волчков, Андрей Чернышов, Анастасия Макеева, Глеб Матвейчук, Мария Воронова, Виктория Дайнеко, Наталья Качура, Юрий Кононов, Александра Воробьева, Константин Пасечный, группа «Наши» и военные корреспонденты Александр Сладков и Ирина Куксенкова, Хор ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, Государственный академический ансамбль народного танца имени И. Моисеева, Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, Государственный театр танца «Казаки России», театр «Кремлевский балет», Хор Ансамбля песни и пляски войск Национальной Гвардии РФ, Группа «Адажио», Группа «Земляне», музыкальный театр «Домисолька». Открыл патриотическую трехчасовую концертную программу Ярослав Дронов (SHAMAN), исполнив свою проникновенную композицию «Встанем». Все артисты были на одной волне, передавая зрителям свою любовь к Родине и готовность защищать ее любой ценой.Подробнее о самой акции и концерте рассказала организатор, директор АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура» Антонина Ивановна Журавлева:- Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» проводится с 2013 года. В рамках акции ко Дню Победы устраиваются встречи с ветеранами, организовываются выставки и концерты, открываются памятные доски и мемориалы и многое другое. Сегодня почётными гостями торжественного мероприятия в Кремле стали герои разных эпох: участники Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры Ордена Славы, участники специальной военной операции на Украине, проходящие восстановление и реабилитацию в военных госпиталях и санаториях Министерства обороны РФ. Все они стали живым примером для присутствующих в зале представителей подрастающего поколения в лице кадет, студентов и школьников.Каждый из нас должен быть патриотом своей страны, несмотря ни на что. Мы должны помнить о своих корнях, о том, что благодаря смелости и решительности наших предков, мы живем в нашей прекрасной стране. Мы должны уважать память о тех, кто дал нам жизнь и свободу.Я также хочу поблагодарить за неоценимую помощь в организации данного мероприятия народного артиста РФ, генерального директора и художественного руководителя Государственного Кремлёвского дворца Петра Михайловича Шаболтая и руководителя департамента культуры Москвы Александра Владимировича Кибовского.Пусть акция «Спасибо за верность, потомки!» останется в нашей памяти навсегда, и пусть она будет напоминать нам о том, чем мы должны быть горды и благодарны своим предкам. Пусть патриотизм всегда будет жить в сердцах наших граждан, и наша нерушимая вера в благородство и справедливость нашей страны будет отражаться в работе каждого из нас.Традиционно праздничное мероприятие будет транслироваться в эфире Первого канала, благодаря чему концерт станет прекрасным подарком для всех жителей нашей великой страны.