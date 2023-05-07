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Предприниматели стали участниками конференции по вопросам развития бизнеса в России

Общество


Наиболее актуальные вопросы для бизнеса стали предметом конференции, состоявшейся 28 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия». Не только для предпринимателей, принявших в ней участие, но также для делового сообщества и журналистов оказалась важной тема форума «Перспективы развития бизнеса в России: новые условия, вызовы и возможности».

Предприниматели стали участниками конференции по вопросам развития бизнеса в России

Организована конференция была в рамках мероприятий национального конкурса и бизнес-премии «Топ-20 успешных проектов», учредителем которой выступает Светлана Листопадова, учредитель и президент Национального дискуссионного клуба «Росток», издатель и главный редактор журналов «Финанс Таймс» и «Мелон Рич». Предоставить предпринимателям возможность обсудить сложившуюся ситуацию для бизнеса в стране, найти пути преодоления существующих вызовов и решений экономических проблем страны – основная цель собрания.

На конференции участники обсудили многие важные темы для бизнеса, включая помощь государства бизнесу, внедрение нейросетей, особенности цифрового рубля и другие. В настоящее время есть возможность сделать качественный рывок вперед, использовать для развития альтернативные пути – это понимают российские инвесторы и предприниматели. На форуме единомышленники смогли познакомиться с интересными идеями коллег, работающих в других областях, задать вопросы спикерам, поделиться опытом. Представители экспертного совета представили слушателям анализ разных бизнес-моделей. С учетом высказанных предложений и рекомендаций от предпринимателей по итогам конференции будет разработана резолюция.

Чтобы разобраться в большом количестве законопроектов, представители бизнеса могут воспользоваться помощью государства, сообщила член правительственной комиссии по вопросам развития МСП Александра Закирова. Можно обращаться в «Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства». Кроме того, Министерством экономического развития РФ создан центр «Мой бизнес».

ESG-повестка является инструментом устойчивого развития для российского бизнеса, заявила председатель контрольно-ревизионной комиссии РСПП РФ Евгения Роменовна Богатова. Необходимо внедрять ESG, если предприниматели хотят обеспечить сбалансированное развитие своего бизнеса, считает эксперт.

Егор Иванков, председатель комиссии по развитию креативных индустрий в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, президент ГК «Салюс», поделился мнением, что государству следует решить задачу по защите прав результатов интеллектуальной деятельности. Страна заинтересована в капитализации нематериальных активов в творческой индустрии, и поддержка государства будет содействовать их наращиванию, подчеркнул Егор Иванков.

Председатель «Союза пиарщиков России» Мария Тарханова подняла тему инфобизнеса. По ее мнению, он стремится вытеснить реальный бизнес. Эксперт считает: следует обращать внимание на то, какой вклад в явление российского бизнеса вносит то или иное направление предпринимательской деятельности. Так, всему бизнес-сообществу сфера строительства, по словам Марии, напоминает, что реальный бизнес существует, и именно на реальном бизнесе держится экономика.