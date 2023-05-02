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Премию Фонда Юрия Лужкова вручат лучшему молодому изобретателю на фестивале в Сочи

Общество

Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» начал свою работу 26 апреля в Сочи. В нынешнем году фестиваль соберёт свыше 1000 участников, в том числе представляющих 31 страну из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, которые будут презентовать свои проекты, обмениваться опытом, делиться «историями успеха» и взаимодействовать с экспертами.
Премию Фонда Юрия Лужкова вручат лучшему молодому изобретателю на фестивале в Сочи


Не менее важным событием фестиваля вновь можно считать торжественную церемонию вручения премии им. Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор». Премия была учреждена в 2021 году. Фондом также учреждено вознаграждение победителям в размере 250 000 рублей.

Сотрудничество Фонда с фестивалем научно-технического творчества «От винта!», нацеленное на поддержку молодежной новаторской инициативы неслучайно – Юрий Лужков был известен как создатель новаторских решений для прикладных задач в таких сферах, как инфраструктура мегаполисов, а также в таких отраслях отечественной экономики, как сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, медицина и многих других.

Ранее премией им. Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор» была награждена автор проекта «ИК-спектрометрическая система парафазного контроля химического состава смесей жидких углеродов в резервуаре и способ выполнения спектрометрических измерений с ее использованием» Дарья Нехорошева из Ханты-Мансийска. Внедрение данного проекта значительно упростило анализ состава жидкостей. повысило чувствительность и точность измерений, сократило время проведения анализа, позволило использовать максимально широкий спектр аналитических действий, способствовало значительному расширению числа решаемых задач в науке и прикладных сферах.