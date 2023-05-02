Премию Фонда Юрия Лужкова вручат лучшему молодому изобретателю на фестивале в Сочи

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Не менее важным событием фестиваля вновь можно считать торжественную церемонию вручения премии им. Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор». Премия была учреждена в 2021 году. Фондом также учреждено вознаграждение победителям в размере 250 000 рублей.Сотрудничество Фонда с фестивалем научно-технического творчества «От винта!», нацеленное на поддержку молодежной новаторской инициативы неслучайно – Юрий Лужков был известен как создатель новаторских решений для прикладных задач в таких сферах, как инфраструктура мегаполисов, а также в таких отраслях отечественной экономики, как сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, медицина и многих других.Ранее премией им. Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор» была награждена автор проекта «ИК-спектрометрическая система парафазного контроля химического состава смесей жидких углеродов в резервуаре и способ выполнения спектрометрических измерений с ее использованием» Дарья Нехорошева из Ханты-Мансийска. Внедрение данного проекта значительно упростило анализ состава жидкостей. повысило чувствительность и точность измерений, сократило время проведения анализа, позволило использовать максимально широкий спектр аналитических действий, способствовало значительному расширению числа решаемых задач в науке и прикладных сферах.