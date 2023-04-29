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Проект по организации серии встреч фермеров с представителями власти инициирован Ассоциацией «Народный фермер» и Россельхозбанком

Общество
В течение 2023 года в шести регионах России состоится целый ряд форумов для фермеров в формате трехстороннего диалога между фермерским сообществом, властью и бизнесом. 7 апреля в Ульяновской области уже состоялся первый из запланированных, Всероссийский форум содействия развитию предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, собравший свыше 150 фермеров Приволжья. Проект организован Ассоциацией «Народный фермер» совместно с Россельхозбанком как генеральным партнером мероприятия и Минсельхозом РФ.
Проект по организации серии встреч фермеров с представителями власти инициирован Ассоциацией «Народный фермер» и Россельхозбанком


По словам председателя Ассоциации «Народный Фермер» и комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий Олега Сироты, позитивным является сам факт налаживания обратной связи напрямую руководства с фермерами, минуя множество промежуточных инстанций. Такой прямой разговор на равных по наиболее значимым проблемам отрасли – о снижении цен на зерно и молоко, о колебаниях рынка и проблемах, возникающих при получении государственных субсидий и грантов, о других насущных вопросах развития фермерских хозяйств, с возможностью получить ответы от высших руководителей отрасли – сам по себе является бесценным опытом.

По мнению первого заместителя Министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, приоритетами Минсельхоза были и остаются развитие фермерства и кооперации. Государством ежегодно увеличиваются объемы финансирования данного направления.

Если говорить об итогах первого Форума, то по мнению Олега Сироты, организованный Ассоциацией совместно с Минсельхозом и Правительством Ульяновской области, а также генеральным спонсором – Россельхозбанком, он стал первым шагом, позволившим начать прямую координацию деятельности Министерства и Ассоциации, убедиться в очередной раз, что обе стороны двигаются одним курсом.