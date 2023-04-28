Решения EcoFlow помогают оптимизировать процесс поиска людей

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В настоящее время волонтеры «Лизы Алерт» формируют датасет с фотоснимками Ставрополя в разное время года и с разным растительным покрытием, а также различных компонентов земной поверхности. Это позволит нейросети успешно справляться с задачей независимо от того, когда начались поиски.Ежедневно с 16 по 19 марта 2023 года шестнадцать статистов поискового отряда «Лиза Алерт» отправлялись в один из районов города, чтобы собирать необходимые материалы для базы данных. Волонтеры не разбивали лагеря, а работали в самых настоящих полевых условиях, успешно преодолевая как бытовые, так и технические ограничения. Практически все время они использовали фотоаппараты и ноутбуки, на которые направляли отснятый материал. Обработка и перенос изображений — ресурсоемкая задача, поэтому оборудование нуждалось в подзарядке чаще обычного. В то же время в полевых условиях важно, чтобы восстановить заряд аккумулятора можно было быстро, без привлечения сложного, дорогого или громоздкого оборудования.