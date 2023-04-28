28 апреля 2023 ПЯТНИЦА
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20:45 | 28 апреля
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17:00 | 28 апреля
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12:00 | 28 апреля
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10:30 | 28 апреля
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Решения EcoFlow помогают оптимизировать процесс поиска людей

Общество

Инициатива, которая ранее уже была реализована в нескольких других регионах РФ, добралась до Ставрополя. Здесь волонтеры собрали фотоматериалы для базы данных, которая впоследствии станет основой для реализации поиска людей с помощью нейросетевого обучения. Комбинация нейросетей, искусственного интеллекта и машинного обучения позволит ускорить поиск пропавших людей и сделать его более эффективным.
Решения EcoFlow помогают оптимизировать процесс поиска людей


В настоящее время волонтеры «Лизы Алерт» формируют датасет с фотоснимками Ставрополя в разное время года и с разным растительным покрытием, а также различных компонентов земной поверхности. Это позволит нейросети успешно справляться с задачей независимо от того, когда начались поиски.

Ежедневно с 16 по 19 марта 2023 года шестнадцать статистов поискового отряда «Лиза Алерт» отправлялись в один из районов города, чтобы собирать необходимые материалы для базы данных. Волонтеры не разбивали лагеря, а работали в самых настоящих полевых условиях, успешно преодолевая как бытовые, так и технические ограничения. Практически все время они использовали фотоаппараты и ноутбуки, на которые направляли отснятый материал. Обработка и перенос изображений — ресурсоемкая задача, поэтому оборудование нуждалось в подзарядке чаще обычного. В то же время в полевых условиях важно, чтобы восстановить заряд аккумулятора можно было быстро, без привлечения сложного, дорогого или громоздкого оборудования.