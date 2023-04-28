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Эксперты «АГРИСОВГАЗ» выступили на Национальном форуме инфраструктурных компаний

Общество

27 апреля 2023 г., Москва – «АГРИСОВГАЗ», крупнейший в России производственный комплекс, принял участие в Национальном форуме инфраструктурных компаний. Мероприятие прошло при поддержке Российского Союза промышленников и предпринимателей и Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
Эксперты «АГРИСОВГАЗ» выступили на Национальном форуме инфраструктурных компаний


В этом году Национальный форум инфраструктурных компаний собрал более 400 участников, в числе которых представители органов государственной власти, заказчики, подрядные организации, а также поставщики строительных ресурсов. Участники обсудили меры поддержки дорожно-строительной отрасли и перспективы ее развития в условиях новых экономических вызовов. Основными темами стали пятилетний правительственный план дорожного строительства на 2023 – 2027 годы, привлечение внебюджетного финансирования в перспективные проекты, совершенствование правового регулирования отрасли, а также импортозамещение и обеспечение дорожно-строительных компаний необходимыми ресурсами.

На форуме выступили Президент РСПП Александр Шохин; директор Департамента строительства Правительства РФ Михаил Степанов; заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко; заместитель начальника Главгосэкспертизы России по ценообразованию Сергей Лахаев и другие.

Значимым участником мероприятия стала компания «АГРИСОВГАЗ». На форуме работал стенд компании. Также эксперты «АГРИСОВГАЗ» приняли участие в пленарном заседании.

Участники отметили, что ключевой вопрос для отрасли сегодня – это перспективы развития инфраструктуры в широком смысле и дорожной сети, в частности. Важно не снижать темп стройки и сохранить уникальные компании, занятые в сфере транспортного строительства, являющегося драйвером развития экономики страны. Для наращивания темпов введения объектов инфраструктурного строительства необходимо привлечение внебюджетного финансирования.