Эксперты «АГРИСОВГАЗ» выступили на Национальном форуме инфраструктурных компаний

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В этом году Национальный форум инфраструктурных компаний собрал более 400 участников, в числе которых представители органов государственной власти, заказчики, подрядные организации, а также поставщики строительных ресурсов. Участники обсудили меры поддержки дорожно-строительной отрасли и перспективы ее развития в условиях новых экономических вызовов. Основными темами стали пятилетний правительственный план дорожного строительства на 2023 – 2027 годы, привлечение внебюджетного финансирования в перспективные проекты, совершенствование правового регулирования отрасли, а также импортозамещение и обеспечение дорожно-строительных компаний необходимыми ресурсами.На форуме выступили Президент РСПП Александр Шохин; директор Департамента строительства Правительства РФ Михаил Степанов; заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко; заместитель начальника Главгосэкспертизы России по ценообразованию Сергей Лахаев и другие.Значимым участником мероприятия стала компания «АГРИСОВГАЗ». На форуме работал стенд компании. Также эксперты «АГРИСОВГАЗ» приняли участие в пленарном заседании.Участники отметили, что ключевой вопрос для отрасли сегодня – это перспективы развития инфраструктуры в широком смысле и дорожной сети, в частности. Важно не снижать темп стройки и сохранить уникальные компании, занятые в сфере транспортного строительства, являющегося драйвером развития экономики страны. Для наращивания темпов введения объектов инфраструктурного строительства необходимо привлечение внебюджетного финансирования.