В столичном парке имени Юрия Лужкова проходит фотовыставка «С любовью к Москве»

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Архивные и актуальные фотографии жизни столицы, рассказывающие о важнейших преобразованиях, произошедших за годы работы Ю.М. Лужкова на посту мэра, привлекли внимание многих посетителей московского парка. Каждый из двадцати стендов фотовыставки «С любовью к Москве» посвящен отдельному аспекту жизни Москвы и москвичей: строительству доступного жилья, новых учебных и медицинских учреждений, стадионов и театров, воссозданию парков, реконструкции архитектурных памятников, проведению городских праздников, развитию городской транспортной инфраструктуры. Здесь и МКАД, и первые участки Третьего транспортного кольца и т.д. На выставке рассказывается об истории самого парка с 14 века по наши дни. С его современной историей, как и с историей всей столицы этого периода, тесно связано имя Юрия Лужкова – два года назад парку было присвоено имя Ю.М. Лужкова.Фотовыставка проводится накануне Дня герба и флага города Москвы, который в соответствии с законом, утвержденным Ю.М. Лужковым в 2004 году, отмечается в Москве ежегодно 6 мая. В этот же день Православная Церковь чтит память святого великомученика Георгия Победоносца, святого покровителя Москвы, защитника столицы и ее жителей, а также ангела-хранителя Юрия.Напомним, что парк «Садовники» был переименован в честь Юрия Михайловича Лужкова решением Правительства Москвы 21 сентября 2021 года, в день 85-летия со дня рождения экс-мэра.Совсем рядом, в находящемся по соседству с парком имени Юрия Лужкова музее-заповеднике «Коломенское», можно увидеть яблоневые и грушевые сады, разбитые по инициативе и при непосредственном участии Юрия Михайловича. Именно здесь Лужков отметил вместе с москвичами 80-летний юбилей, организовав субботник, в ходе которого были воссозданы исторические сады старинной усадьбы. Пять лет спустя, в сентябре 2021 года, Фонд его имени организовал здесь еще один общегородской субботник, но уже в память о Юрии Лужкове и в честь 85-летия со дня его рождения. Тысячи москвичей тогда собрались в Коломенском, чтобы посадить еще один фруктовый сад. В память о вкладе Ю.М. Лужкова в развитие музея-заповедника возле новых садов был установлен мемориальный камень.Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он возглавлял правительство столицы на протяжении двух десятилетий, был мэром Москвы с 1992 по 2010 гг., внес значительный вклад в становление российской государственности и развитие Москвы. Указ об увековечении памяти Ю.М. Лужкова был подписан Президентом России В.В. Путиным 13 февраля 2020 г.