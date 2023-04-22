СМИ: В Саратовской области – рост промышленности, новые резиденты и туристические проекты
В "Коммерсантъ. Средняя Волга" вышла обзорная статья о развитии промышленности и реализации инвестиционных проектов в Саратовской области. Как отмечает издание, флагманом социально-экономического развития региона остается промышленность. Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил 100,5% (для сравнения: в целом по России за этот же период – 99,4%, по Приволжскому федеральному округу – 100,4%).
Основу региональной промышленности составляют высокотехнологичные обрабатывающие производства – их доля в общем объёме отгрузки промышленными предприятиями региона достигла 73%. Лидерами роста, по мнению экспертов, остаются химическая промышленность и машиностроение. По предварительной оценке, объём инвестиций в основной капитал по предприятиям промышленности и трубопроводного транспорта области вырос к уровню 2021 года на 18,8% и составил 59,5 млрд. руб.
Заместитель председателя комитета по промышленности и инвестиционной политике Саратовской областной думы, председатель Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов убежден, что в современной ситуации и в условиях внешних вызовов это достаточно впечатляющий результат.
«Заслуга экономического блока регионального правительства - в своевременности принятия решений, необходимых для того, чтобы промышленность в регионе не встала, а продолжала развиваться. Нужно еще учитывать тот факт, что в Саратовской область промышленность в большой степени ориентирована на оборонные нужды, именно это направление было положено в основу. Это тоже дало ощутимый толчок. Кроме того, многие предприятия с уходом с рынка иностранных производителей обрели второе дыхание. Они легко и свободно заняли освободившуюся нишу и сейчас проблема у наших предприятий не в том насколько хватает им заказов, а в кадровых вопросах. Особенно это актуально для среднетехнического персонала. Именно этот вопрос нам предстоит решать в ближайшем будущем. Тогда и вся динамика в следующем году будет еще внушительнее», - заявил господин Антонов.
Объем инвестиций в экономику региона в 2022 году составил 207,7 млрд рублей (102,4% к соответствующему периоду прошлого года). Инвестиционный портфель области сегодня содержит 177 крупных проектов с общим объемом инвестиций более 800 млрд рублей., за год его пополнили 24 новых проекта.
В январе 2023 года выяснилось, что Саратовская область поднялась сразу на 20 позиций (с 71-го на 51-е) в рейтинге качества жизни российских регионов, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив. Рейтинг оценивает усилия региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан, учитывается десять направлений: медицинское обслуживание, социальная защита, инклюзивность и равенство, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.
«В регионе уже внедрен региональный инвестиционный стандарт, следующий на очереди – социальный. Он позволит улучшить качество услуг в социальной сфере. В стандарт включены механизмы оценки качества услуг, развитие системы региональных сервисных уполномоченных, навигатор по мерам поддержки, на которые может рассчитывать человек в зависимости от своей жизненной ситуации и статуса семьи. Саратовская область вошла в список пилотных регионов, внедряющих социальный стандарт в 2023 году», - поясняют в агентстве.
«Инвестиции – это будущее. Если их нет – нет развития, нет новых рабочих мест, достойных зарплат», - заявил губернатор области Роман Бусаргин. Он подчеркнул, что регион открыт для инвесторов. Задача власти – биться за каждого, кто хочет открыть свой бизнес на территории области во благо её жителей. В этом большую помощь оказывает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, при поддержке которого в регион удалось привлечь проект «Центр обработки данных СберБанка». Конкуренция по территориям для его размещения была колоссальной, но Сбер остановился на Саратовской области. Такой пример работы с инвесторами для всех органов власти должен стать «настольной книгой».
Также Роман Бусаргин поставил перед подчиненными задачи повысить инвестиционный рейтинг, учитывая рекомендации экспертов АСИ. Главам муниципальных районов было также рекомендовано переформатировать работу в этом направлении.