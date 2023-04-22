СМИ: В Саратовской области – рост промышленности, новые резиденты и туристические проекты

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Основу региональной промышленности составляют высокотехнологичные обрабатывающие производства – их доля в общем объёме отгрузки промышленными предприятиями региона достигла 73%. Лидерами роста, по мнению экспертов, остаются химическая промышленность и машиностроение. По предварительной оценке, объём инвестиций в основной капитал по предприятиям промышленности и трубопроводного транспорта области вырос к уровню 2021 года на 18,8% и составил 59,5 млрд. руб.Заместитель председателя комитета по промышленности и инвестиционной политике Саратовской областной думы, председатель Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов убежден, что в современной ситуации и в условиях внешних вызовов это достаточно впечатляющий результат.«Заслуга экономического блока регионального правительства - в своевременности принятия решений, необходимых для того, чтобы промышленность в регионе не встала, а продолжала развиваться. Нужно еще учитывать тот факт, что в Саратовской область промышленность в большой степени ориентирована на оборонные нужды, именно это направление было положено в основу. Это тоже дало ощутимый толчок. Кроме того, многие предприятия с уходом с рынка иностранных производителей обрели второе дыхание. Они легко и свободно заняли освободившуюся нишу и сейчас проблема у наших предприятий не в том насколько хватает им заказов, а в кадровых вопросах. Особенно это актуально для среднетехнического персонала. Именно этот вопрос нам предстоит решать в ближайшем будущем. Тогда и вся динамика в следующем году будет еще внушительнее», - заявил господин Антонов.Объем инвестиций в экономику региона в 2022 году составил 207,7 млрд рублей (102,4% к соответствующему периоду прошлого года). Инвестиционный портфель области сегодня содержит 177 крупных проектов с общим объемом инвестиций более 800 млрд рублей., за год его пополнили 24 новых проекта.В январе 2023 года выяснилось, что Саратовская область поднялась сразу на 20 позиций (с 71-го на 51-е) в рейтинге качества жизни российских регионов, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив. Рейтинг оценивает усилия региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан, учитывается десять направлений: медицинское обслуживание, социальная защита, инклюзивность и равенство, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.«В регионе уже внедрен региональный инвестиционный стандарт, следующий на очереди – социальный. Он позволит улучшить качество услуг в социальной сфере. В стандарт включены механизмы оценки качества услуг, развитие системы региональных сервисных уполномоченных, навигатор по мерам поддержки, на которые может рассчитывать человек в зависимости от своей жизненной ситуации и статуса семьи. Саратовская область вошла в список пилотных регионов, внедряющих социальный стандарт в 2023 году», - поясняют в агентстве.«Инвестиции – это будущее. Если их нет – нет развития, нет новых рабочих мест, достойных зарплат», - заявил губернатор области Роман Бусаргин. Он подчеркнул, что регион открыт для инвесторов. Задача власти – биться за каждого, кто хочет открыть свой бизнес на территории области во благо её жителей. В этом большую помощь оказывает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, при поддержке которого в регион удалось привлечь проект «Центр обработки данных СберБанка». Конкуренция по территориям для его размещения была колоссальной, но Сбер остановился на Саратовской области. Такой пример работы с инвесторами для всех органов власти должен стать «настольной книгой».Также Роман Бусаргин поставил перед подчиненными задачи повысить инвестиционный рейтинг, учитывая рекомендации экспертов АСИ. Главам муниципальных районов было также рекомендовано переформатировать работу в этом направлении.