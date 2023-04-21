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Создан специальный сайт для агентств-партнеров компании «Страна Девелопмент»

Общество


Для своих партнеров-агентств недвижимости ГК «Страна Девелопмент» создала специальный сайт. На нем работает новый кабинет брокеров, с помощью которого агенты могут оперативно проверить уникальность клиента, зарегистрировать новых клиентов, видеть клиентскую историю, размер комиссии, активные сделки.
Создан специальный сайт для агентств-партнеров компании «Страна Девелопмент»

Чтобы зарегистрироваться в кабинете брокера, специалисту необходимо не более пяти минут. А для проверки уникальности клиента понадобится всего одна-три секунды, после чего агент может сразу закрепить за собой покупателя. Руководители агентств в приложении могут видеть все осуществляемые их агентами сделки. Кроме того, здесь размещена актуальная информация о проектах федерального застройщика, помещениях, выставленных на продажу, статусе оплаты вознаграждения и клиентах.

Преимущества нового онлайн-сервиса успели оценить партнеры компании. Как отметил Александр Гуторов, вице-президент, руководитель направления продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент», кабинет оптимизирует работу агентств недвижимости и дает возможность существенно сэкономить время. Прежде брокерам приходилось звонить или писать в отдел по работе с клиентами, чтобы проверить, уникальный клиент для агента или нет, затем необходимо было запрашивать закрепление клиента за сотрудником агентства в CRM-системе. Лишь потом можно было приступать к работе с покупателем. Все это занимало не меньше пяти минут. Сейчас, используя личный кабинет, агент выполняет все манипуляции за несколько секунд.

Аналитики ГК «Страны Девелопмент» собрали статистику сделок по продажам квартир в своих проектах за 2022 год. Согласно данным, почти 60% сделок заключено агентствами недвижимости. Лидерами продаж в регионах стали: «НМАРКЕТ.ПРО» в Екатеринбурге (20%), «Этажи» в Тюмени (36%), One Moscow в Москве (10%), TrendAgent (12%) в Санкт-Петербурге.

Источник Фото: Freepik