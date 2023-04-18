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В Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты» примет участие «АГРИСОВГАЗ»

Общество

Эксперты «АГРИСОВГАЗ», крупнейшего в России производственного комплекса, включенного в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, примут участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты», проводимой в рамках Выставки-конгресса «Защита от Коррозии». Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля в г. Санкт-Петербурге.
В Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты» примет участие «АГРИСОВГАЗ»

«Защита от коррозии» – уникальное для России конгрессно-выставочное мероприятие, отражающее потребности отрасли и определяющее направление ее развития. Оно ведет свою историю с 1981 года и это не случайно. Северо-западный регион является промышленным, и необходимость в особых технологиях защиты металлоконструкций, судов, мостов всегда актуальна. В 2015 году проект получил новый импульс в своем развитии, когда впервые был успешно реализован новый формат бизнес-коммуникаций – «Центр поиска поставщиков».

Сегодня Выставка-конгресс «Защита от коррозии» – это стремительно развивающаяся площадка для встречи экспертов, среди которых специалисты предприятий ООО «Газпром межрегионгаз», ПАО «Транснефть», ООО «НИИ «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», предприятий Группы «Роснефть», а также ОАО «РЖД», ГУП «Петербургский Метрополитен» и др.

В этом году конгрессная программа будет посвящена актуальным вопросам противокоррозионной защиты технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций в топливно-энергетической сфере, судостроительной, строительной отраслях и сфере железнодорожного транспорта. Эксперты «АГРИСОВГАЗ» также примут участие в обсуждении этих вопросов.

«Сегодня наша компания, будучи многопрофильным холдингом, является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство. «АГРИСОВГАЗ» входит в десятку ведущих производителей алюминиевого профиля в России. И для нас вопрос качественной защиты металлоконструкций является одним из приоритетных. Мы готовы делиться с коллегами нашими разработками и экспертизой», – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Михайлович Якибчук.

О компании АГРИСОВГАЗ

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, завод горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru