В Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты» примет участие «АГРИСОВГАЗ»

просмотров: 100

«Защита от коррозии» – уникальное для России конгрессно-выставочное мероприятие, отражающее потребности отрасли и определяющее направление ее развития. Оно ведет свою историю с 1981 года и это не случайно. Северо-западный регион является промышленным, и необходимость в особых технологиях защиты металлоконструкций, судов, мостов всегда актуальна. В 2015 году проект получил новый импульс в своем развитии, когда впервые был успешно реализован новый формат бизнес-коммуникаций – «Центр поиска поставщиков».Сегодня Выставка-конгресс «Защита от коррозии» – это стремительно развивающаяся площадка для встречи экспертов, среди которых специалисты предприятий ООО «Газпром межрегионгаз», ПАО «Транснефть», ООО «НИИ «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», предприятий Группы «Роснефть», а также ОАО «РЖД», ГУП «Петербургский Метрополитен» и др.В этом году конгрессная программа будет посвящена актуальным вопросам противокоррозионной защиты технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций в топливно-энергетической сфере, судостроительной, строительной отраслях и сфере железнодорожного транспорта. Эксперты «АГРИСОВГАЗ» также примут участие в обсуждении этих вопросов.«Сегодня наша компания, будучи многопрофильным холдингом, является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство. «АГРИСОВГАЗ» входит в десятку ведущих производителей алюминиевого профиля в России. И для нас вопрос качественной защиты металлоконструкций является одним из приоритетных. Мы готовы делиться с коллегами нашими разработками и экспертизой», – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Михайлович Якибчук.ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, завод горячего цинкования.Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru