Лучшие из 700 брендов будут представлены в маркетах Московской недели моды

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Лучшие из 700 отечественных брендов будут представлены в маркетах Московской недели моды. Заявки подали дизайнеры из сотни городов России. Представить свои товары в торговых центрах столицы с 28 по 30 апреля смогут 150 дизайнеров. Мероприятие при поддержке Правительства Москвы организует Фонд моды. На торговых площадках, кроме одежды, будут представлены украшения и аксессуары.Для продажи продукции дизайнеров не только из Санкт-Петербурга и Москвы, но и из Калининграда, Краснодара, Приморского края, Якутии выделены специальные площадки в ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Океания», ТЦ «Метрополис», ТРК «Европолис» (Ростокино).Дизайнеры, коллекции которых будут отобраны независимыми экспертами, смогут разместить свою продукцию на платформе сделановмоскве.рф.