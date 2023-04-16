Лучшие из 700 брендов будут представлены в маркетах Московской недели моды
Заявки подали дизайнеры из сотни городов России.
Лучшие из 700 отечественных брендов будут представлены в маркетах Московской недели моды. Заявки подали дизайнеры из сотни городов России. Представить свои товары в торговых центрах столицы с 28 по 30 апреля смогут 150 дизайнеров. Мероприятие при поддержке Правительства Москвы организует Фонд моды. На торговых площадках, кроме одежды, будут представлены украшения и аксессуары.
Для продажи продукции дизайнеров не только из Санкт-Петербурга и Москвы, но и из Калининграда, Краснодара, Приморского края, Якутии выделены специальные площадки в ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Океания», ТЦ «Метрополис», ТРК «Европолис» (Ростокино).
Дизайнеры, коллекции которых будут отобраны независимыми экспертами, смогут разместить свою продукцию на платформе сделановмоскве.рф.
Лучшие из 700 отечественных брендов будут представлены в маркетах Московской недели моды. Заявки подали дизайнеры из сотни городов России. Представить свои товары в торговых центрах столицы с 28 по 30 апреля смогут 150 дизайнеров. Мероприятие при поддержке Правительства Москвы организует Фонд моды. На торговых площадках, кроме одежды, будут представлены украшения и аксессуары.
Для продажи продукции дизайнеров не только из Санкт-Петербурга и Москвы, но и из Калининграда, Краснодара, Приморского края, Якутии выделены специальные площадки в ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Океания», ТЦ «Метрополис», ТРК «Европолис» (Ростокино).
Дизайнеры, коллекции которых будут отобраны независимыми экспертами, смогут разместить свою продукцию на платформе сделановмоскве.рф.